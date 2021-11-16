Бои между Азербайджаном и Арменией: как отреагировало мировое сообщество на обстрелы

В ЕС, ОДКБ и России призвали стороны к деэскалации и прекращении огня. Министр обороны РФ заявил о готовности приложить усилия для стабилизации ситуации.

Обострившееся ситуация между Азербайджаном и Арменией вызвала не только ухудшение отношений между двумя странами, но и реакцию у многих мировых лидеров и стран. Об этом сообщает BBC.

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Реакция Евросоюза

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что он имел дискуссию с обоими участниками конфликта. Он призвал Азербайджан и Армению к деэскалации ситуации, а также прекратить огонь.

"Сложная ситуация в регионе — ЕС привержен работе с партнерами для преодоления напряженности для процветающего и стабильного Южного Кавказа", — указывается в публикации Мишеля.

При этом в пресс-службе азербайджанского президента отметили, что власти Армении "намеренно обостряют ситуацию, чтобы не выполнять договоренности в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года".

А в Армении заявило о том, что мировое сообщество не должно оставаться безразличным к действиям Азербайджана против суверенной Армении.

Реакция России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с Арменией и Азербайджаном. В публикации Минобороны Армении указывается, что действия Азербайджана — это нарушение положений трехсторонних заявлений от 9 ноября, которое ставит под угрозу весь переговорный процесс. Шойгу заверил о готовности приложить усилия для прекращения боевых действий, а также обмену военнопленными.

Азербайджанская сторона отметила, что им удалось решительно пресечь все армянские провокации на границе. Шойгу также заявил о готовности приложить усилия для стабилизации ситуации.

Реакция ОДКБ на боевые действия

В ОДКБ, куда входит Армения, заявили, что никаких обращений со стороны Еревана не было. Организация следит за развитием ситуации. Заявляется об исключительно политико-дипломатическом пути решения конфликта.

ОБСЕ и ООН

В обеих организациях призвали к мирному решению конфликта. В ОБСЕ выразили озабоченность боевыми действиями и призвали к деэскалации, а в ООН призывают к сдержанности. При этом Совбез ООН не будет собираться из-за ситуации на азербайджано-армянской границе.

Напомним, уже третий Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в дестабилизации ситуации. Сейчас же конфликт перешел в горячую фазу. В Ереване обратились к Москве с просьбой предоставить помощь в защите от Азербайджана. В противном случае они обратятся к НАТО за помощью. В то же время над Арменией находился турецкий БПЛА, отслеживающий ситуацию на границе.