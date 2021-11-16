Бої між Азербайджаном та Вірменією: як відреагувала світова спільнота на обстріли

В ЄС, ОДКБ та Росії закликали сторони до деескалації та припинення вогню. Міністр оборони РФ заявив про готовність докласти зусиль для стабілізації ситуації.

Ситуація, що загострилася між Азербайджаном і Вірменією, викликала не тільки погіршення відносин між двома країнами, а й реакцію у багатьох світових лідерів та країн. Про це повідомляє ВВС.

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Реакція Євросоюзу

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він мав дискусію з обома учасниками конфлікту. Він закликав Азербайджан та Вірменію до деескалації ситуації, а також припинити вогонь.

"Складна ситуація в регіоні — ЄС відданий роботі з партнерами для подолання напруженості для процвітаючого та стабільного Південного Кавказу", — зазначається в публікації Мішеля.

При цьому в пресслужбі азербайджанського президента зазначили, що влада Вірменії "навмисно загострює ситуацію, щоб не виконувати домовленості в межах тристоронніх заяв від 9 листопада 2020 року та 11 січня 2021 року".

А у Вірменії заявили про те, що світова спільнота не повинна залишатися байдужою до дій Азербайджану проти суверенної Вірменії.

Реакція Росії

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови з Вірменією та Азербайджаном. У публікації Міноборони Вірменії наголошується, що дії Азербайджану — це порушення положень тристоронніх заяв від 9 листопада, що ставить під загрозу весь переговорний процес. Шойгу запевнив про готовність докласти зусиль для припинення бойових дій, а також обміну військовополоненими.

Азербайджанська сторона зауважила, що їм вдалося рішуче припинити всі вірменські провокації на кордоні. Шойгу також заявив про готовність докласти зусиль для стабілізації ситуації.

Реакція ОДКБ на бойові дії

В ОДКБ, куди входить Вірменія, заявили, що жодних звернень з боку Єревана не було. Організація слідкує за розвитком ситуації. Заявляється про винятково політико-дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

ОБСЄ та ООН

В обох організаціях закликали до мирного вирішення конфлікту. В ОБСЄ висловили занепокоєння бойовими діями та закликали до деескалації, а в ООН закликають до стриманості. При цьому Рада безпеки ООН не збиратиметься через ситуацію на азербайджано-вірменському кордоні.

Нагадаємо, уже втретє Азербайджан та Вірменія обмінюються звинуваченнями в дестабілізації ситуації. Наразі конфлікт перейшов у гарячу фазу. У Єревані звернулися до Москви з проханням надати допомогу в захисті від Азербайджану. Інакше вони звернуться до НАТО за допомогою. Водночас над Вірменією був турецький БПЛА, який відстежував ситуацію на кордоні.