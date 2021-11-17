Азербайджан озвучив втрати своїх військових через зіткнення на кордоні з Вірменією

У Баку заявили, що вся відповідальність за конфлікт на кордоні повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії.

У Міноборони Азербайджану заявили, що в боях на кордоні з Вірменією загинули 7 військовослужбовців, 10 отримали поранення. Про це АПА повідомили у відомстві.

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Серед жертв конфлікту: лейтенант Ніфталієв Умуд Орудж Оглу, прапорщик Джаббаров Орхан Хатам Оглу, військовослужбовець надстрокової дійсної військової служби молодший сержант Алієв Натіг Юсіф Оглу та чотири солдати — Агаєв Ельчин Маріфат Оглу, Алізаде Ельмін Сарад Оглу, Алізаде Ельмін Самір Оглу, Алізаде Ельмін Сарад Оглу.

У Міністерстві оборони висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

"Провокація та військова авантюра, вчинені Вірменією на державному кордоні, зазнали повного краху. Оперативна обстановка контролюється нашими підрозділами. Збройні сили Азербайджанської Республіки продовжують нести службу на суверенних територіях нашої країни", — повідомили в МО.

У відомстві наголосили, що відповідальність за напруженість і конфлікт на кордоні повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії.

Із вечора 16 листопада ситуація на східній прикордонній зоні Вірменії стабілізувалася за посередництва Росії. Сторони домовились про припинення вогню.

Напередодні Єреван закликав Москву допомогти, щоб захистити територіальну цілісність країни від зазіхань Азербайджану (у межах договору співробітництва від 1997 року). Інакше влада Вірменії була готова звернутися за підтримкою до НАТО. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з головами військових відомств Вірменії й Азербайджану та закликав сторони припинити провокувати загострення ситуації на кордоні.

Відреагували на загострення й у ЄС. Президент Європейської ради Шарль Мішель провів бесіди з обома учасниками конфлікту та закликав їх до деескалації ситуації та припинення вогню.

В ОБСЄ й ООН владу Вірменії й Азербайджану закликали до мирного врегулювання, деескалації та стриманості.

15 листопада Єреван звинуватив Баку в спробі захоплення 4 опорних пунктів. Азербайджан спростував звинувачення у вторгненні своїх військових на територію сусіда – там зазначили, що виконували дії на своїй території. Усі маневри військових пояснили стягуванням військ Вірменії в районі Лачинського 9 листопада, а також реакцією на обстріли 14 листопада.