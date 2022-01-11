На кордоні Азербайджану та Вірменії знову стріляють: є жертви та поранені

На початку 2022 року Азербайджан почав звинувачувати Вірменію в обстрілі на кордоні.

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні загострилася — через обстріл загинули двоє солдатів Вірменії, ще двоє військовослужбовців були поранені, повідомили в Міністерстві оборони Вірменії.

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У відомстві назвали імена загиблих — рядовий Артур Мхітарян і молодший сержант Рудін Гарібян, обидва солдати 2002 року народження. У Міноборони країни звинувачують у загибелі своїх військових азербайджанців.

Станом на вечір, повідомили вірменські силовики, ситуація на кордоні з Азербайджаном відносно стабілізувалася.

Водночас у Міноборони Азербайджану також заявили про загиблого та зазначили, що вірменська армія здійснила провокацію у напрямку Кельбаджарського району.

11 січня вдень Вірменія та Азербайджан звинуватили одна одну в провокаціях на кордоні.

Раніше про втрати військових на кордоні заявляв Азербайджан, коли конфлікт із Вірменією був у листопаді 2021 року. Тоді в Міноборони заявили, що жертвами стали 7 солдатів, ще 10 отримали поранення.

Фокус також писав про зіткнення на вірмено-азербайджанському кордоні у травні 2021 року. Тоді сторони також заявляли про загиблих і поранених, а причиною стала відсутність демаркації кордонів.