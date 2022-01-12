В "Антонове" рассказали, зачем самолеты оснащают оранжевыми "носами" (фото)

Специальное оборудование используют на начальном этапе испытаний для замера скоростного напора и отображения углов атаки/скольжения.

Новые самолеты перед первыми полетами специально оснащают оранжевыми носами-спицами — датчиками углов атаки и скольжения (ДУАС). Об этом рассказали в пресс-службе ГП "Антонов".

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По данным государственной компании, "оранжевый нос" используют на начальном этапе испытательных полетов.

Как рассказывают в "Антонове", датчики ДУАС в ходе испытаний замеряют скоростной напор и показывают углы атаки и скольжения. Специальное оборудование на новых самолетах определяет направление движения воздушного суда: вверх, вниз, вправо или влево.

Более того, датчики ДУАС также устанавливают на фюзеляже самолета, но в ходе испытательных полетов они могут давать неточные данные. В "Антонове" погрешность объясняют тем, что оборудование получает информацию с учетом возмущения воздушного пространства, создаваемое фюзеляжем самолета.

[ + – ] В "Антонове" рассказали, зачем самолеты оснащают оранжевыми носами-спицами Фото: АрміяInform

Оранжевые носы-спицы передают пилотам сведения о полете без учета такого возмущения, поскольку приемник давления расположен на некотором расстоянии от фюзеляжа.

По завершению испытаний, как утверждают в госкомпании "Антонов", эксперты занимаются изучением данных ДУАС, а затем подстраивают работу стационарных датчиков новых самолетов, тобы возмущение воздушного пространства от фюзеляжа не влияло на корректность получаемых показаний.

Отметим, что 28 декабря ГП "Антонов" выкатил импортозамещенный самолет Ан-178. Воздушное судно получит сертификацию после того, как совершит 600 полетов. Обновленный самолет Ан-178 предназначен для перевозки людей, техники, эвакуации раненых и десантирования парашютистов.

Накануне презентации импортозамещенного самолета, СМИ сообщали, что один из двигателей Ан-178 был создан подсанкционной российской компанией НПП "Аэросила". Оборудование, как утверждали журналисты, в обход санкций приобрели через британскую компанию AerOMI International.