В "Антонові" розповіли, навіщо літаки оснащують помаранчевими "носами" (фото)

Спеціальне обладнання використовують на початковому етапі випробувань для вимірювання швидкісного напору та відбиття кутів атаки/ковзання.

Нові літаки перед першими польотами спеціально оснащують помаранчевими носами-спицями — датчиками кутів атаки та ковзання (ДКАК). Про це розповіли у пресслужбі ДП "Антонов".

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За даними державної компанії, "помаранчевий ніс" використовують на початковому етапі випробувальних польотів.

Як розповідають в "Антонові", датчики ДКАК у ході випробувань заміряють швидкісний натиск та показують кути атаки та ковзання. Спеціальне обладнання на нових літаках визначає напрямок руху повітряного судна: вгору, вниз, вправо або вліво.

Більше того, датчики ДКАК також встановлюють на фюзеляжі літака, але під час випробувальних польотів можуть давати неточні дані. В "Антонові" похибку пояснюють тим, що обладнання отримує інформацію з урахуванням збурення повітряного простору, який створює фюзеляж літака.

[ + – ] В "Антонові" розповіли, навіщо літаки оснащують помаранчевими носами-спицями Фото: АрміяInform

Помаранчеві носи-спиці передають пілотам відомості про політ без урахування такого збурення, оскільки приймач тиску розташований на певній відстані від фюзеляжу.

По завершенню випробувань, як стверджують у держкомпанії "Антонов", експерти займаються вивченням даних ДКАК, а потім підлаштовують роботу стаціонарних датчиків нових літаків, щоб збурення повітряного простору від фюзеляжу не впливало на коректність показань.

Зазначимо, що 28 грудня ДП "Антонов" викотив імпортозаміщений літак Ан-178. Повітряне судно отримає сертифікацію після того, як здійснить 600 польотів. Оновлений літак Ан-178 призначений для перевезення людей, техніки, евакуації поранених та десантування парашутистів.

Напередодні презентації імпортозаміщеного літака ЗМІ повідомляли, що один з двигунів Ан-178 був створений підсанкційною російською компанією НВП "Аеросила". Обладнання, як стверджували журналісти, в обхід санкцій придбали через британську компанію AerOMI International.