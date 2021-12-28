Готовий до випробувань. "Антонов" викотив перший із трьох Ан-178 для ЗСУ (фото)

Для проведення сертифікації потрібно буде здійснити близько 600 польотів. На заводі також будують другий літак із випередженням графіків.

Держпідприємство "Антонов" завершило виробництво першого військово-транспортного літака Ан-178-100Р щодо випробувань. Про це повідомляє АрміяInform.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Сьогодні, 28 грудня, урочисто представили Ан-178-100Р, який незабаром передадуть на льотні випробування. Захід відвідали урядовці, а також вище військове керівництво країни.

Для виробництва літака задіяно понад 30 українських підприємств, що виготовили 177 видів комплектуючих для Ан-178. Також купуються іноземні деталі зі США, Канади та низки країн Європи. На підприємстві внесли зміни для забезпечення можливості десантування людей і вантажів.

Виробництво літаків, як пишуть у виданні, відбувається за наміченими планами. Для другого літака вже заклали фюзеляж, крило та хвостове оперення з випередженням графіків. Нині розпочато складання планера.

Ан-178-100Р призначений для:

перевезення людей

перевезення спецзасобів і техніки

десантування спецтехніки та парашутистів (до 86 десантників)

медевакуація поранених та постраждалих (40 на стандартних санітарних ношах, 38 на бічних сидіннях у супроводі 4 медпрацівників)

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, "Антонов" встановили на літак Ан-178-100Р російський допоміжний двигун ТА-18-1000 від НВО "Аеросила". Його придбали через британську компанію AerOMI International.

Для сертифікації літака потрібно здійснити близько 600 польотів. Наголошувалося, що всі три літаки будуть збудовані без російських деталей, частка яких сягала 54%.