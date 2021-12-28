Готов к испытаниям. "Антонов" выкатил первый из трех Ан-178 для ВСУ (фото)

Для проведения сертификации нужно будет совершить около 600 полетов. На заводе также строят второй самолет с опережением графиков.

Госпредприятие "Антонов" завершило производство первого военно-транспортного самолета Ан-178-100Р для проведения испытаний. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сегодня, 28 декабря, торжественно представили Ан-178-100Р, который в скором времени передадут на летные испытания. Мероприятие посетили члены правительства, а также высшее военное руководство страны.

Для производства самолета задействовано свыше 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих для Ан-178. Также приобретаются иностранные детали из США, Канады и ряда стран Европы. На предприятии внесли изменения для обеспечения возможности десантирования людей и грузов.

Производство самолетов, как пишут в издании, происходит согласно намеченным планам. Для второго самолета уже заложили фюзеляж, крыло и хвостовое оперение с опережением графиков. Ныне начата сборка планера.

Ан-178-100Р предназначен для:

перевозки людей

перевозки спецсредств и техники

десантирование спецтехники и парашютистов (до 86 десантников)

медэвакуация раненых и пострадавших (40 на стандартных санитарных носилках, 38 на боковых сидениях в сопровождении 4 медработников)

Напомним, по информации СМИ, "Антонов" установили на самолет Ан-178-100Р российский вспомогательный двигатель ТА-18-1000 от НПП "Аэросила". Он был приобретен через британскую компанию AerOMI International.

Для сертификации самолета нужно совершить около 600 полетов. Подчеркивалось, что все три самолета будут построены без российских деталей, доля которых достигала 54%.