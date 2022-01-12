Россия перебрасывает c Дальнего Востока войска, воевавшие под Дебальцевом, - CIT (видео)

По информации исследователей, РФ направляет эшелоны с самых дальних уголков страны к границам с Украиной и в оккупированной Крым. Объяснить такую переброску учениями не выходит.

Исследователи из Conflict Intelligence Team (занимаются отслеживанием передвижения российских войск, а также положением дел в Сирии и Беларуси) опубликовали детали переброски российских войск с Дальнего Востока.

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Согласно опубликованным видео, а таковых исследователи нашли около 30, Россия усилила переброску войск с разных частей Дальнего Востока. В частности, большинство видео было снято в Бурятии, Сибири, Приморском крае. Отмечается, что авторы видеороликов говорят о нескольких составах каждый день.

Состав перевозимой техники разнообразен. Он включает в себя "Грады", "Ураганы", ЗРК "Тор" или зенитки "Шилка", а также различные автозаправщики танки и БМП. Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав, но его численность устанавливать сложно.

Учитывая географию пунктов отправления, вероятнее всего перебрасывается техника четырех армий Восточного военного округа — 5-я, 29-я, 35-я и 36-я. Также один из эшелонов выехал со станции Дивизионная в Улан-Удэ. Рядом с ней дислоцируется 5-я отдельная танковая бригада, которая принимала участие в боях под Дебальцевом в 2015 году.

Исследователи подчеркивают, что такую широкую переброску войск нельзя объяснить местными учениями. Вероятнее всего, технику перебрасывают границам с Украиной, а также в оккупированный Крым.

Напомним, по информации The New York Times, Россия перебрасывает боевую авиацию к границам Украины.

Фокус сообщал, что Россия продолжает переброску военной техники с Дальнего Востока на Запад.