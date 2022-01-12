Росія перекидає з Далекого Сходу війська, що воювали під Дебальцевим, — CIT (відео)

За інформацією дослідників, РФ спрямовує ешелони з найдальших куточків країни до кордонів із Україною та в окупованій Крим. Пояснити таке перекидання навчанням не виходить.

Дослідники з Conflict Intelligence Team (займаються відстеженням пересування російських військ, а також станом справ у Сирії та Білорусі) опублікували деталі перекидання російських військ із Далекого Сходу.

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Згідно з опублікованими відео, а таких дослідники виявили близько 30, Росія посилила перекидання військ із різних частин Далекого Сходу. Зокрема, більшість відео було знято в Бурятії, Сибіру, Приморському краї. Зазначається, що автори відеороликів говорять про кілька составів щодня.

Склад техніки, що перевозиться, різноманітний. Він включає "Гради", "Урагани", ЗРК "Тор" або зенітки "Шилка", а також різні автозаправники, танки та БМП. Разом із технікою в пасажирських та товарних вагонах їде й особовий склад, але його чисельність встановлювати складно.

Враховуючи географію пунктів відправлення, найімовірніше, перекидається техніка чотирьох армій Східного військового округу — 5-а, 29-а, 35-а та 36-а. Також один із ешелонів виїхав зі станції Дивізіонна до Улан-Уде. Поруч із нею дислокується 5-а окрема танкова бригада, яка брала участь у боях під Дебальцевим у 2015 році.

Дослідники підкреслюють, що таке широке перекидання військ не можна пояснити місцевими навчаннями. Найімовірніше, техніку перекидають до кордонів із Україною, а також до окупованого Криму.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, Росія перекидає бойову авіацію до кордонів України.

Фокус повідомляв, що Росія продовжує перекидання військової техніки з Далекого Сходу на Захід.