Вместе с Эстонией и Латвией: Литва присоединилась к закупке гранатометов Carl-Gustaf

География поставок противотанкового гранатомета достигает уже 14 стран мира. Модификация М4 появилась в 2014 году.

Минобороны Литвы подписало соглашение со шведской компанией Saab по закупке гранатометов Carl-Gustaf M4. Об этом сообщается на сайте компании.

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Сумма контракта составляет 16,58 млн долларов (150 млн шведских крон). Таким образом Вооруженные силы Литвы присоединятся к такому же рамочному соглашению компании, что и Эстония, Латвия и Швеция.

"Это большая веха, когда Швеция и все страны Балтии заключили единое соглашение по системе Carl Gustaf. Теперь мы с нетерпением ждем возможности доставить эти боеприпасы и предоставить Литве фантастическую систему Carl-Gustaf M4", — заявил руководитель подразделения Saab Dynamics Герген Йоханссон.

Как сообщают в пресс-службе компании, Saab уже поставляет гранатометы в 14 стран. А Литва эксплуатирует продукцию Carl-Gustaf с середины 90-х годов. Гранатомет способен вести огонь тремя типами бронебойных гранат для разрушения зданий и транспорта и нейтрализации живых сил. Также есть дымовые и осветительные гранаты.

Скорострельность гранатомета составляет 6 выстрелов в минуту. При этом он может поражать до 400 мм катаной гомогенной брони или до 500 мм брони за динамической защитой.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Швеция начала поставки Эстонии и Латвии противотанковые гранатометы Carl Gustaf.

Ранее сообщалось, что в Норвегии разработали необычный беспилотник, совмещенный с дроном и противотанковым гранатометом.