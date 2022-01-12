Разом із Естонією та Латвією: Литва приєдналася до закупівлі гранатометів Carl-Gustaf

Географія постачання протитанкового гранатомета сягає вже 14 країн світу. Модифікація М4 з'явилася у 2014 році.

Міноборони Литви підписало угоду зі шведською компанією Saab щодо закупівлі гранатометів Carl-Gustaf M4. Про це повідомляє сайт компанії.

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Сума контракту становить 16,58 млн доларів (150 млн шведських крон). Таким чином Збройні сили Литви приєднаються до такої самої рамкової угоди компанії, що й Естонія, Латвія та Швеція.

"Це велика віха, коли Швеція та всі країни Балтії уклали єдину угоду щодо системи Carl Gustaf. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на можливість доставити ці боєприпаси та надати Литві фантастичну систему Carl-Gustaf M4", — заявив керівник підрозділу Saab Dynamics Герген Йоганссон.

Як повідомляють у пресслужбі компанії, Saab уже постачає гранатомети до 14 країн. А Литва експлуатує продукцію Carl-Gustaf із середини 90-х років. Гранатомет здатний вести вогонь трьома типами бронебійних гранат для руйнування будівель і транспорту та нейтралізації живих сил. Також є димові й освітлювальні гранати.

Швидкострільність гранатомета становить 6 пострілів за хвилину. При цьому він може уражати до 400 мм катаної гомогенної броні або до 500 мм за динамічним захистом.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що Швеція розпочала постачання Естонії та Латвії протитанкові гранатомети Carl Gustaf.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії розробили незвичайний безпілотник, поєднаний із дроном і протитанковим гранатометом.