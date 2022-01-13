Представился агентом Моссада. Иранец смог завербовать 5 израильтянок через Facebook (фото)

Рамбуд Рамдар просил девушек фотографировать здания американского посольства, мэрии, ход выборов и ряд других мероприятий, за которые платил тысячи долларов.

Общая служба безопасности (ШАБАК) раскрыла иранских шпионов в Израиле, которые вербовали жителей страны через Facebook. Об этом сообщает русскоязычное издание "Новости Израиля".

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Гражданин Ирана Рамбуд Рамдар выдавая себя за иранского еврея заводил знакомства в Facebook. Он знакомился с женщинами, которые репатриировались из Исламской республики в 1990-е годы и говорил им, что является агентом Моссада. Иранец переводил общение в голосовые или видеозвонки через Whatsapp. После того как он втирался в доверие к женщинам, он начинал им давать различные задания.

Например, одной из женщин он сказал сфотографировать мэрию, место проведения заседаний, а также заснять некоторые данные из архива. Девушка работала в мэрии, поэтому попробовала выполнить просьбу, но доступ к архиву ей не дали. После этого Рамдар попросил ее создать клуб выходцев из Ирана в ее городе. Девушка эту просьбу реализовала, а затем и выслала документы и номера телефонов всех участников клуба.

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В декабре 2019 года, по версии следства, девушка сообщила Рамбуду, что собирается вместе с мужем в Стамбул и передала ему все координаты своего путешествия. Иранец предложил ей там встретиться, чтобы передать деньги, и попросил ее купить некоторые вещи, в том числе книги на иврите.

После посадки в аэропорту Рамдар отправил девушке сообщение, что в ящике с апельсинами во фруктовой лавке возле отеля ее ждут деньги, там она нашла 3000 долларов. После возвращения в Израиль она получила задание купить скрытую камеру и другую аппаратуру на эти деньги. Девушка выполнила эту и последующие просьбы: фотографировать ход выборов, передавать данные о знакомом депутате Кнессета и ряд других. За все это она получала тысячи долларов.

Подобная история ждала и 4 других женщин. Просьбы фотографировать разные документы, здания и объекты, а также встреча в Стамбуле. Последняя девушка, которая начала общаться с Рамбудом Рамдаром была журналисткой, и просила его передавать информацию из Ирана из первых рук. В обмен иранец потребовал различные фото. Именно она и заподозрила, что Рамдар был связан с иранскими военными, и вероятнее всего, был агентом разведки. Но несмотря на это, она продолжала передавать ему фотографии. Полученные снимки из Ирана она передавала мужу.

В итоге ШАБАК подозревает всех девушек в передаче информации, способной оказать помощь враждебному государству, а также в контакте с вражеским агентом.

Напомним, Израиль не исключает удара по ядерным объектам Ирана даже в случае успешных перегоров Запада с Тегераном. Для этого в Израиле усиливают подготовку экипажей к уничтожению ядерных объектов.