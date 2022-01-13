Представився агентом Моссаду. Іранець зміг завербувати 5 ізраїльтянок через Facebook (фото)

Рамбуд Рамдар просив дівчат фотографувати будівлі американського посольства, мерії, перебіг виборів і низку інших заходів, за які платив тисячі доларів.

Загальна служба безпеки (ШАБАК) розкрила іранських шпигунів в Ізраїлі, які вербували мешканців країни через Facebook. Про це повідомляє російськомовне видання "Новини Ізраїлю".

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Громадянин Ірану Рамбуд Рамдар видаючи себе за іранського єврея заводив знайомства у Facebook. Він знайомився із жінками, які репатріювалися з Ісламської республіки у 1990-і роки і казав їм, що є агентом Моссаду. Іранець перекладав спілкування у голосові чи відеодзвінки через Whatsapp. Після того як він втирався у довіру до жінок, він починав їм давати різні завдання.

Наприклад, одній із жінок він сказав сфотографувати мерію, місце проведення засідань, а також зняти деякі дані з архіву. Дівчина працювала у мерії, тому спробувала виконати прохання, але доступу до архіву їй не дали. Після цього Рамдар попросив її створити клуб вихідців з Ірану в її місті. Дівчина це прохання реалізувала, а потім і надіслала документи та номери телефонів усіх учасників клубу.

[ + – ] Сторінка іранця

У грудні 2019 року, за версією слідства, дівчина повідомила Рамбуду, що збирається разом із чоловіком у Стамбул і передала йому всі координати своєї подорожі. Іранець запропонував їй там зустрітися, щоб передати гроші, і попросив її купити деякі речі, зокрема книги на івриті.

Після посадки в аеропорту Рамдар відправив дівчині повідомлення, що в ящику з апельсинами у фруктовій лавці біля готелю на неї чекають гроші, там вона знайшла 3 000 доларів. Після повернення до Ізраїлю вона отримала завдання купити приховану камеру й іншу апаратуру на ці гроші. Дівчина виконала це та наступні прохання: фотографувати хід виборів, передавати дані про знайомого депутата Кнесета та низку інших. За це вона отримувала тисячі доларів.

Подібна історія чекала і на 4 інших жінок. Прохання фотографувати різні документи, будівлі й об'єкти, а також зустріч у Стамбулі. Остання дівчина, яка почала спілкуватися з Рамбудом Рамдаром, була журналісткою, і просила його передавати інформацію з Ірану з перших рук. В обмін іранець вимагав різні фото. Саме вона й запідозрила, що Рамдар був пов'язаний з іранськими військовими, і найімовірніше був агентом розвідки. Але попри це вона продовжувала передавати йому фото. Отримані знімки з Ірану вона передавала чоловікові.

Унаслідок ШАБАК підозрює всіх дівчат у передаванні інформації, здатної допомогти ворожій державі, а також у контакті з ворожим агентом.

Нагадаємо, Ізраїль не відкидає удару по ядерних об'єктах Ірану навіть у разі успішних перегорів Заходу з Тегераном. Для цього в Ізраїлі посилюють підготовку екіпажів до знищення ядерних об'єктів.