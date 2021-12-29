"Пора з цим закінчувати": Ізраїль не відкидає удару по ядерних об'єктах Ірану

За словами прем'єр-міністра Нафталі Бенета, Тель-Авів не вірить в успіх переговорів із Тегераном. Іранці мають "слабкі карти", попри слабку позицію Заходу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не вірить в успіх переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, які нині відбуваються у Відні. Про це повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Деталі".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ізраїль готовий діяти незалежно, навіть у разі, якщо колективний Захід досягне угоди з Іраном. За словами Бенета, Ізраїль не ставатиме однією зі сторін ядерної угоди, зберігаючи за собою право діяти самостійно.

Прем'єр-міністр також прокоментував слова командувача ВПС Ізраїлю, який заявив про нищівний удар по ядерних об'єктах Ірану "вже завтра". Нафталі Бенет заявив, що його принцип полягає в діях, а не словах.

"Не думаю, що нам варто загрожувати праворуч і ліворуч щоранку. Справи важливіші за слова", — заявив ізраїльський прем'єр-міністр.

Він також додав, що Ізраїль не вірить в успіх переговорів через те, що в Ірану слабкі карти, попри позицію світу, ніби Тегеран має владу. За останні 10 років Іран, на думку Бенета, поставив "Хезболлі" понад 100 тисяч ракет: "Час із цим закінчувати".

Нагадаємо, в Ізраїлі посилюють підготовку екіпажів до знищення ядерних об'єктів Ірану. У жовтні Іран вимагав розморозити 10 млрд доларів своїх активів перед поновленням переговорів із США щодо ядерної зброї.