Оккупанты обстреляли позиции украинских военных, один боец ранен, — штаб ООС

В зоне боевых действий за прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В зоне боевых действий боевики трижды открывали огонь. В результате обстрелов получил ранение один украинский боец. Он находится в больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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В сторону Прицепыловки боевики стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки кафиры обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями.

Украинские военные открывали ответный огонь, без применения оружия, которое запрещено Минскими договоренностями, отмечают в штабе.

По состоянию на 7 утра 13 января, на фронте обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в зоне ООС два украинских бойца взорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранее сообщалось о том, что РФ усилила снайперами кафиров в зоне ООС на период новогодних праздников.