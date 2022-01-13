Оккупанты обстреляли позиции украинских военных, один боец ранен, — штаб ООС
В зоне боевых действий за прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.
В зоне боевых действий боевики трижды открывали огонь. В результате обстрелов получил ранение один украинский боец. Он находится в больнице, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
- В сторону Прицепыловки боевики стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новозвановки кафиры обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими договоренностями.
Украинские военные открывали ответный огонь, без применения оружия, которое запрещено Минскими договоренностями, отмечают в штабе.
По состоянию на 7 утра 13 января, на фронте обстрелов не зафиксировано.
Напомним, в зоне ООС два украинских бойца взорвались на неизвестном взрывном устройстве. Ранее сообщалось о том, что РФ усилила снайперами кафиров в зоне ООС на период новогодних праздников.