В зоне ООС двое бойцов подорвалось на неизвестном взрывном устройстве
Для украинской армии это уже вторая и третья потери в январе в ходе продолжающейся российско-украинской войне.
Российско-оккупационные формирования на Донбассе 2 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Во время выполнения боевого задания на заминированном участке в следствие подрыва погибло двое украинских военных. Ранения оказались несовместимые с жизнью. Происшествие произошло вчера, 10 января.
Оккупационные формирования РФ обстреливали:
- Дважды Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.
Украинские рубежи, как отмечают в штабе ООС, остались неизменными.
В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло трое бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):
- Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января
- Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января
- Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января
Напомним, в Женеве завершились 7 часовые переговоры США и РФ по безопасности. Переговоры по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины пройдут в три этапа. Послевстречи 12 января в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Россия-НАТО, а 13 января в Вене представители РФ проведут переговоры с ОБСЕ, в которой также представлены и Соединенные Штаты.