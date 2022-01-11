В зоне ООС двое бойцов подорвалось на неизвестном взрывном устройстве

Для украинской армии это уже вторая и третья потери в январе в ходе продолжающейся российско-украинской войне.

Российско-оккупационные формирования на Донбассе 2 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

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Во время выполнения боевого задания на заминированном участке в следствие подрыва погибло двое украинских военных. Ранения оказались несовместимые с жизнью. Происшествие произошло вчера, 10 января.

Оккупационные формирования РФ обстреливали:

Дважды Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия.

Украинские рубежи, как отмечают в штабе ООС, остались неизменными.

В ходе российско-украинской войны в январе 2022 года погибло трое бойцов ВСУ (по ссылкам подробности смерти, если они есть):

Игорь Тычина, был ранен 27 декабря вражеским снайперским огнем (2001 года рождения) — погиб 1 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января

Военнослужащий ВСУ — погиб 10 января

Напомним, в Женеве завершились 7 часовые переговоры США и РФ по безопасности. Переговоры по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины пройдут в три этапа. Послевстречи 12 января в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Россия-НАТО, а 13 января в Вене представители РФ проведут переговоры с ОБСЕ, в которой также представлены и Соединенные Штаты.