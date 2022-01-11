У зоні ООС двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої
Для української армії це вже друга й третя втрати в січні під час російсько-української війни, що триває.
Російсько-окупаційні формування на Донбасі двічі обстрілювали позиції Збройних сил України за минулу добу. Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці внаслідок підриву загинуло двоє українських військових. Поранення виявилися несумісними з життям. Пригода сталася вчора, 10 січня.
Окупаційні формування РФ обстрілювали:
- Двічі Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Українські кордони, як зазначають у штабі ООС, лишилися незмінними.
У ході російсько-української війни в січні 2022 року загинуло троє бійців ЗСУ (за посиланням на подробиці смерті, якщо вони є):
- Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня
- Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня
- Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня
Нагадаємо, у Женеві завершилися 7 годинні переговори США та РФ щодо безпеки. Переговори щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України пройдуть у три етапи. Після зустрічі 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники РФ проведуть переговори з ОБСЄ, у якій також представлені Сполучені Штати.