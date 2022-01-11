У зоні ООС двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Для української армії це вже друга й третя втрати в січні під час російсько-української війни, що триває.

Російсько-окупаційні формування на Донбасі двічі обстрілювали позиції Збройних сил України за минулу добу. Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці внаслідок підриву загинуло двоє українських військових. Поранення виявилися несумісними з життям. Пригода сталася вчора, 10 січня.

Окупаційні формування РФ обстрілювали:

Двічі Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські кордони, як зазначають у штабі ООС, лишилися незмінними.

У ході російсько-української війни в січні 2022 року загинуло троє бійців ЗСУ (за посиланням на подробиці смерті, якщо вони є):

Ігор Тичина був поранений 27 грудня ворожим снайперським вогнем (2001 року народження) — загинув 1 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня

Військовослужбовець ЗСУ загинув 10 січня

Нагадаємо, у Женеві завершилися 7 годинні переговори США та РФ щодо безпеки. Переговори щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України пройдуть у три етапи. Після зустрічі 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники РФ проведуть переговори з ОБСЄ, у якій також представлені Сполучені Штати.