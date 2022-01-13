Окупанти обстріляли позиції українських військових, один боєць поранений, — штаб ООС

У зоні бойових дій минулої доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню. Обстріли велися зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостям.

У зоні бойових дій бойовики тричі відкривали вогонь. Унаслідок обстрілів зазнав поранення один український боєць. Він знаходиться в лікарні, стан його здоров'я оцінюють як задовільний. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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У бік Причепилівки бойовики стріляли з ручних і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новозванівки окупанти обстріляли позиції українських військових із мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими домовленостями.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, без застосування зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями, зазначають у штабі.

Станом на 07:00 13 січня, на Донбасі панує тиша.

Нагадаємо, у зоні ООС двоє українських бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Раніше повідомлялося про те, що РФ посилила снайперами окупантів у зоні ООС на період новорічних свят.