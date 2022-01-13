ХАМАС заявил о захвате израильского боевого "дельфина-убийцы": можно ли их обучить (видео)

Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Израиля, в стране вполне может существовать программа по обучению млекопитающих в боевых миссиях, считают журналисты.

Палестинская группировка ХАМАС утверждает, что захватила обученного в Израиле дельфина. Он был вооружен и убил одного из членов ХАМАСа. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Боевики показали лишь ограниченные доказательства об инциденте, однако неясно, когда он произошел. Видеозапись с палестинского телеканала Al Quds TV начали распространять в социальных сетях 10 января. На одном из кадров показывают нечто похожее на носовой жгут, который якобы был на дельфине. Заявляется, что именно от него и погиб член ХАМАСА.

[ + – ] Видео с палестинского телеканала

Эксперт по подводным боевым действиям Саттон предположил, что это может быть ружьем или системой для прикрепления буйка к целям. На момент написания новости дополнительной информации, которая бы подтвердила правдивость заявления боевиков, нет.

[ + – ] Предпологаемое оружие дельфина

Могут ли дельфины использоваться как оружие?

Несмотря на отсутствие публичных заявлений Армии обороны Израиля или Моссада, существует версия, что в стране многие годы ведутся программы по обучения дельфинов выполнять специальные миссии. Такие программы есть не только в Израиле, но и в США, РФ и до оккупации Крыма были и в Украине.

[ + – ] Дельфин в ВМС США

Дельфины чрезвычайно умны. Их можно научить обнаруживать, маркировать или даже доставлять определенные объекты. Вполне вероятно, как пишут в издании, что Израиль действительно может иметь боевых дельфинов в своем строю.

Невооруженных дельфинов можно использовать для различных разведывательных и охранных миссий, например, для охраны портов или помощи в охоте на водолазов ХАМАС, мин и других опасностей. Также морских млекопитающих можно вооружать подводным ружьем или другим колющим оружием.

Программы по обучению дельфинов в РФ, Украине и США

В издании указывают, что СССР имел программу по изучению морских млекопитающих в Черном море. После его развала миссия перешла под контроль Украине, но из-за аннексии Крыма сейчас она под контролем у России.

В 2018 году спутниковые снимки из Сирии показали, что ВМС РФ имеет морские программы с дельфинами. На снимках были показаны загоны в гавани, где обитали дельфины. Вероятно, они используются для противодействия вражеским дайверам, которые могут попытаться саботировать корабли в порту.

[ + – ] Музей РФ

Программа морских млекопитающих ВМС США также обучает дельфинов и морских львов различным ролям:

восстановление оборудования

обнаружение взрывчатых веществ

обнаружение и задержание пловцов и водолазов, которым не разрешено приближаться к кораблям или объектам ВМФ.

Программа, которая началась в 1960-х годах и продолжается по сей день, обучает группы морских млекопитающих ВМС США. Их могут развернуть, как пишут журналисты, в любой точке мира за 72 часа используя авиацию. Носят ли млекопитающие, задействованные этими командами, специальные привязи для дротиков или другое снаряжение, остается загадкой, поскольку ни одно из них не было официально раскрыто.

[ + – ] Дельфин зацепился за буй во время обучения

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