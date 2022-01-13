ХАМАС заявив про захоплення ізраїльського бойового "дельфіна-вбивці": чи можна їх навчити (відео)

Незважаючи на відсутність офіційних заяв від Ізраїлю, в країні цілком може існувати програма навчання ссавців у бойових місіях, вважають журналісти.

Палестинське угруповання ХАМАС стверджує, що захопило навченого в Ізраїлі дельфіна. Він був озброєний і вбив одного з членів ХАМАСу. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Бойовики показали лише обмежені докази про інцидент, проте незрозуміло, коли він стався. Відеозапис із палестинського телеканалу Al Quds TV почали розповсюджувати в соціальних мережах 10 січня. На одному з кадрів показують щось подібне до носового джгута, який нібито був на дельфіні. Заявляється, що саме від нього загинув член ХАМАСу.

[ + – ] Відео з палестинського телеканалу

Експерт із підводних бойових дій Саттон припустив, що це може бути рушниця або система для прикріплення буйка до цілей. На момент написання новини додаткової інформації, яка б підтвердила правдивість заяви бойовиків, немає.

[ + – ] Передбачувана зброя дельфіна

Чи можуть дельфінів використовувати як зброю?

Незважаючи на відсутність публічних заяв Армії оборони Ізраїлю або Моссаду, існує версія, що в країні багато років ведуться програми навчання дельфінів виконувати спеціальні місії. Такі програми є не лише в Ізраїлі, а й у США, РФ і до окупації Криму були і в Україні.

[ + – ] Дельфін у ВМС США

Дельфіни надзвичайно розумні. Їх можна навчити виявляти, маркувати чи навіть доставляти певні об'єкти. Цілком імовірно, як пишуть у виданні, що Ізраїль може мати бойових дельфінів у своєму строю.

Неозброєних дельфінів можна використовувати для різних розвідувальних і охоронних місій, наприклад, для охорони портів або допомоги в полюванні на водолазів ХАМАС, міни та інші небезпеки. Також морських ссавців можна озброювати підводною рушницею або іншою колючою зброєю.

Програми з навчання дельфінів у РФ, Україні та США

У виданні вказують, що СРСР мав програму вивчення морських ссавців у Чорному морі. Після його розвалу місія перейшла під контроль Україні, але через анексію Криму зараз вона під контролем у Росії.

У 2018 році супутникові знімки із Сирії показали, що ВМС РФ має морські програми з дельфінами. На знімках були показані загони в гавані, де мешкали дельфіни. Ймовірно, вони використовуються для опору ворожим дайверам, які можуть спробувати саботувати кораблі в порту.

[ + – ] Музей РФ

Програма морських ссавців ВМС США також навчає дельфінів ц морських левів різним ролям:

відновлення обладнання

виявлення вибухових речовин

виявлення та затримання плавців і водолазів, яким не дозволено наближатися до кораблів або об'єктів ВМФ.

Програма, яка розпочалася в 1960-х роках і продовжується до цього дня, навчає групи морських ссавців ВМС США. Їх можуть розгорнути, як пишуть журналісти, у будь-якій точці світу за 72 години, використовуючи авіацію. Чи носять ссавці, задіяні цими командами, спеціальні прив'язки для дротиків або інше спорядження, залишається загадкою, оскільки жодна з них не була офіційно розкрита.

[ + – ] Дельфін зачепився за буй під час навчання

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