ХАМАС заявив про захоплення ізраїльського бойового "дельфіна-вбивці": чи можна їх навчити (відео)
Незважаючи на відсутність офіційних заяв від Ізраїлю, в країні цілком може існувати програма навчання ссавців у бойових місіях, вважають журналісти.
Палестинське угруповання ХАМАС стверджує, що захопило навченого в Ізраїлі дельфіна. Він був озброєний і вбив одного з членів ХАМАСу. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.
Бойовики показали лише обмежені докази про інцидент, проте незрозуміло, коли він стався. Відеозапис із палестинського телеканалу Al Quds TV почали розповсюджувати в соціальних мережах 10 січня. На одному з кадрів показують щось подібне до носового джгута, який нібито був на дельфіні. Заявляється, що саме від нього загинув член ХАМАСу.
Експерт із підводних бойових дій Саттон припустив, що це може бути рушниця або система для прикріплення буйка до цілей. На момент написання новини додаткової інформації, яка б підтвердила правдивість заяви бойовиків, немає.
Чи можуть дельфінів використовувати як зброю?
Незважаючи на відсутність публічних заяв Армії оборони Ізраїлю або Моссаду, існує версія, що в країні багато років ведуться програми навчання дельфінів виконувати спеціальні місії. Такі програми є не лише в Ізраїлі, а й у США, РФ і до окупації Криму були і в Україні.
Дельфіни надзвичайно розумні. Їх можна навчити виявляти, маркувати чи навіть доставляти певні об'єкти. Цілком імовірно, як пишуть у виданні, що Ізраїль може мати бойових дельфінів у своєму строю.
Неозброєних дельфінів можна використовувати для різних розвідувальних і охоронних місій, наприклад, для охорони портів або допомоги в полюванні на водолазів ХАМАС, міни та інші небезпеки. Також морських ссавців можна озброювати підводною рушницею або іншою колючою зброєю.
Програми з навчання дельфінів у РФ, Україні та США
У виданні вказують, що СРСР мав програму вивчення морських ссавців у Чорному морі. Після його розвалу місія перейшла під контроль Україні, але через анексію Криму зараз вона під контролем у Росії.
У 2018 році супутникові знімки із Сирії показали, що ВМС РФ має морські програми з дельфінами. На знімках були показані загони в гавані, де мешкали дельфіни. Ймовірно, вони використовуються для опору ворожим дайверам, які можуть спробувати саботувати кораблі в порту.
Програма морських ссавців ВМС США також навчає дельфінів ц морських левів різним ролям:
- відновлення обладнання
- виявлення вибухових речовин
- виявлення та затримання плавців і водолазів, яким не дозволено наближатися до кораблів або об'єктів ВМФ.
Програма, яка розпочалася в 1960-х роках і продовжується до цього дня, навчає групи морських ссавців ВМС США. Їх можуть розгорнути, як пишуть журналісти, у будь-якій точці світу за 72 години, використовуючи авіацію. Чи носять ссавці, задіяні цими командами, спеціальні прив'язки для дротиків або інше спорядження, залишається загадкою, оскільки жодна з них не була офіційно розкрита.
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