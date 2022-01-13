Укроборонпром начал проверку НПК "Искра" из-за срыва госзаказа на 58 миллионов гривен

Представители завода заявили, что из-за этого вынуждены остановить работы по созданию радара для украинской РЛС "Фенікс" 80К6КС1.

После заявления Минобороны о срыве военных госпоставок из-за научно-производственного комплекса (НПК) "Искра", Укроборонпром начал проверку предприятия. Комиссия установит причины задержек и возникновения задолженности завода перед государством, сообщается в совместном заявлении Министерства обороны и Укроборонпрома.

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12 января Министерство обороны заявило, что НПК "Искра" срывает госзаказ. В связи с этим военное ведомство прекращает финансирование проектов предприятия, пока не будет погашена задолженность в 58 млн гривен.

"Предприятие в очередной раз не выполнило обязательство вовремя, вследствие чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. При таких условиях Минобороны не может производить дальнейшее авансирование работ", — говорится в сообщении ведомства.

При этом военные отмечают, что до инцидента сотрудничество с научно-производственным комплексом было продуктивным. В декабре Минобороны заплатило "Искре" за два непросроченных контракта 52 млн. гривен. Представители же научного комплекса хотят решить конфликт в судебном порядке и уже подали иск.

"КП "НПК Искра" обратился с соответствующим иском, по результатам его рассмотрения Минобороны примет необходимые меры", — заявили в Минобороны.

На следующий день государственный концерн Укроборонпром заявил о проведении служебной проверки "НПК Искра". Комиссию проверяющих возглавит профильный заместитель по производству ГК Укроборонпром Игорь Фоменко. Экспертам предстоит выяснить причины производственных задержек, приведших к срыву контракта. При этом в ведомстве настаивают на продолжении выполнения работ производителями, согласно взятых обязательств.

"Искра" является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и согласно действующему законодательству не может прекратить свою деятельность", — говорится в совместном заявлении Укроборонпрома и Министерства обороны.

При этом информагенство ОПК со ссылкой на представителей завода сообщает, что "Искра" уже прекратила работу.

"Причиной стал отказ Министерства обороны Украины от всех заказов. Из-за этого отказа прекращаются опытно-конструкторские работы, а руководитель предприятия вынужден был остановить работу предприятия", — говорится в сообщении. Также представитель завода сообщил что причиной раздора стал контракт на разработку радара для украинской радиолокационной станции "Фенікс" 80К6КС1.

Напомним, Украина в рамках "тайной" оборонительной помощи на $200 млн получит от США радиолокационные системы (РЛС) и морское оборудование. Пакет безопасности был одобрен администрацией президента США Джо Байдена.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Украине завершают разработку радиолокационной системы "Минерал-У". Новинка способна определять надводные цели на расстоянии до 600 км, и работать в паре с противокорабельным комплексом "Нептун".