Укроборонпром розпочав перевірку НВК "Іскра" через зрив держзамовлення на 58 мільйонів гривень

Представники заводу заявили, що через це змушені зупинити роботи зі створення радара для української РЛС "Фенікс" 80К6КС1.

Після заяви Міноборони про зрив військових держпоставок через науково-виробничий комплекс (НПК) "Іскра" Укроборонпром розпочав перевірку підприємства. Комісія встановить причини затримок і виникнення заборгованості заводу перед державою, повідомляється в спільній заяві Міністерства оборони й Укроборонпрому.

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12 січня Міністерство оборони заявило, що НВК "Іскра" зриває держзамовлення. У зв'язку з цим військове відомство припиняє фінансування проєктів підприємства, доки не буде погашено заборгованість 58 млн гривень.

"Підприємство вкотре не виконало зобов'язання вчасно, внаслідок чого виникла дебіторська заборгованість у розмірі понад 58 млн грн. За таких умов Міноборони не може проводити подальшого авансування робіт", — йдеться в повідомленні відомства.

При цьому військові зазначають, що до інциденту співпраця з науково-виробничим комплексом була продуктивною. У грудні Міноборони заплатило "Іскрі" за два непрострочені контракти 52 млн гривень. Представники ж наукового комплексу хочуть вирішити конфлікт у судовому порядку та вже подали позов.

"КП "НПК Іскра" звернулося з відповідним позовом, за результатами його розгляду Міноборони вживе необхідних заходів", — заявили в Міноборони.

Наступного дня державний концерн Укроборонпром заявив про проведення службової перевірки НПК "Іскра". Комісію перевіряльників очолить профільний заступник із виробництва ДК Укроборонпром Ігор Фоменко. Експертам доведеться з'ясувати причини виробничих затримок, що призвели до зриву контракту. При цьому у відомстві наполягають на продовженні виконання робіт виробниками відповідно до взятих зобов'язань.

"Іскра" є стратегічним для економіки та безпеки держави підприємством і згідно з чинним законодавством не може припинити свою діяльність", — йдеться в спільній заяві Укроборонпрому та Міністерства оборони.

При цьому інформагенство ОПК з посиланням на представників заводу повідомляє, що "Іскра" вже припинила роботу.

"Причиною стала відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень. Через цю відмову припиняються дослідно-конструкторські роботи, а керівник підприємства змушений був зупинити роботу підприємства", — йдеться в повідомленні. Також представник заводу повідомив, що причиною розбрату став контракт на розробку радара для української станції радіостанції "Фенікс" 80К6КС1.

Нагадаємо, Україна в межах "таємної" оборонної допомоги на $200 млн отримає від США радіолокаційні системи (РЛС) та морське обладнання. Пакет безпеки схвалено адміністрацією президента США Джо Байдена.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Україні завершують розробку радіолокаційної системи "Мінерал-У". Новинка здатна визначати надводні цілі на відстані до 600 км і працювати в парі з протикорабельним комплексом "Нептун".