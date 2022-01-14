В Беларуси подорвали милицейскую машину: подозреваемый задержан (видео)

По информации МВД Беларуси, у задержанного были подготовлены материалы на как минимум 5 нападений. Его также подозревают в других подобных преступлениях.

В столице Беларуси Минске подорвали милицейский автомобиль в ночь с 7 на 8 января. Об этом сообщает "Наша Ніва".

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Недалеко от здания Центрального РУВД Минска взорвали милицейскую машину. Сперва в МВД Беларуси не комментировали происшествие, но позднее заявили, что задержали подозреваемого. По словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, задержанный совершил несколько подобных преступлений.

В МВД заявляют, что 13 января подозреваемый повредил киоск "Табакерка" и урну недалеко от дома 91 на Старовиленском тракте. Подобное преступление, как заявляют силовики, мужчина совершал в октябре 2020 года в Центральном районе белорусской столицы.

Силовики провели обыски по месту жительства подозреваемого, где обнаружили "не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам". А также приложили фотографии с места проживания 45-летнего мужчины.

[ + – ] Фото из дома задержанного

По данным МВД, ранее задержанный не был судим. Ныне он безработный, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и нарушение ПДД. На данный момент имя задержанного неизвестно. Действия квалифицировали по 289 статье Уголовного кодекса Беларуси — акт терроризма, акт терроризма, совершенны повторно.

Напомним, 17 декабря белорусские партизаны ударили дронами по базе Внутренних войск МВД и подожгли цистерну. Ранее 25 сентября белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа две емкости с зажигательной смесью.