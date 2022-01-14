У Білорусі підірвали міліцейську машину: підозрюваного затримано (відео)

За інформацією МВС Білорусі, у затриманого було підготовлено матеріали на щонайменше 5 нападів. Його також підозрюють в інших подібних злочинах.

У столиці Білорусі Мінську підірвали міліцейський автомобіль у ніч із 7 на 8 січня. Про це повідомляє "Наша Нива".

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Неподалік будівлі Центрального РУВС Мінська підірвали міліцейську машину. Спершу у МВС Білорусі не коментували пригоду, але пізніше заявили, що затримали підозрюваного. За словами заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Казакевича, затриманий скоїв кілька подібних злочинів.

У МВС заявляють, що 13 січня підозрюваний пошкодив кіоск "Табакерка" та урну неподалік будинку 91 на Старовиленському тракті. Такий злочин, як заявляють силовики, чоловік скоїв у жовтні 2020 року в Центральному районі білоруської столиці.

Силовики провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де виявили "понад 5 підготовлених до використання вибухових пристроїв та у великих кількостях різні хімічні речовини та компоненти для їх виготовлення, а також довідкова література з вибухових речовин, порохів та піротехнічних складів". Також доклали фотографії з місця проживання 45-річного чоловіка.

[ + – ] Фото з будинку затриманого

За даними МВС, раніше затриманий не був засуджений. Нині він безробітний, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання спиртного та порушення правил дорожнього руху. Наразі ім'я затриманого невідоме. Дії кваліфікували за 289 статтею Кримінального кодексу Білорусі — акт тероризму, повторний акт тероризму.

Нагадаємо, 17 грудня білоруські партизани вдарили дронами на базі Внутрішніх військ МВС та підпалили цистерну. Раніше 25 вересня білоруські партизани скинули на базу ОМОНу дві ємності із запальною сумішшю.