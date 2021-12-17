Білоруські партизани знову вдарили дронами на базі силовиків Лукашенка (відео)

Незважаючи на розпорядження стежити за БПЛА всім силовикам, групі "Чорны Бусел" вдалося скинути запальну суміш на цистерну Внутрішніх військ МВС у Мінській області.

Група "Чорны Бусел" здійснила скидання ємності із запальною сумішшю на базу Внутрішніх військ МВС у селищі Воловщина (Мінська область). Про це повідомляється у телеграм-каналі "Буслы ляцяць".

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Партизани скинули з дрону ємність із запальною сумішшю. Вона приземлилася на майданчик біля цистерни. Як стверджують автори відео, з міркувань безпеки дрон не міг перебувати, щоб зняти результати скидання.

"Через хвилину після скидання було чутно кілька хлопків. Припускаємо два варіанти: щось спалахнуло або стріляв караул. Акція мала попереджувальний характер", — написали в каналі.

Мета акції полягала в завданні шкоди інфраструктурі силовикам Лукашенка, а також "нагадування про невідворотність відповіді".

Також зазначається, що в розпорядженні групи з'явилося документальне підтвердження, що всі силові структури зобов'язали стежити за БПЛА, зокрема ДАІ.

Нагадаємо, 25 вересня білоруські партизани скинули на базу ОМОНу дві ємності із запальною сумішшю. Пізніше кіберпартизани Білорусі опублікували особисті дані 220 членів прикордонного спецпідрозділу ОСАЗ.

Фокус розбирався, що означають слова Лукашенка про те, що Білорусь осторонь не залишиться в разі загострення на Донбасі.