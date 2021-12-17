Белорусские партизаны снова ударили дронами по базе силовиков Лукашенко (видео)

Несмотря на распоряжение следить за БПЛА всем силовикам, группе "Чорны Бусел" удалось сбросить зажигательную смесь на цистерну Внутренних войск МВД в Минской области.

Группа "Чорны Бусел" осуществила сброс емкости с зажигательной смесью на базу Внутренних войск МВД в поселке Воловщина (Минская область). Об этом сообщается в телеграм-канале "Буслы ляцяць".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Партизаны сбросили с дрона емкость с зажигательной смесью. Она приземлилась на площадку у цистерны. Как утверждают авторы видео, по соображениям безопасности, дрон не мог находиться, чтобы заснять результаты сброса.

"Через минуту после сброса были слышны несколько хлопков. Предполагаем два варианта: что-то загорелось или стрелял караул. Акция носила предупредительный характер", — написали в канале.

Цель акции состояла в нанесении ущерба инфраструктуре силовикам Лукашенко, а также "напоминание о неотвратимости ответа".

Также указывается, что в распоряжении группы появилось документальное подтверждение, что все силовые структуры обязали следить за БПЛА, в том числе и ГАИ.

Напомним, 25 сентября белорусские партизаны сбросили на базу ОМОНа две емкости с зажигательной смесью. Позднее кибер-партизаны Беларуси опубликовали личные данные 220 членов пограничного спецподразделения ОСАМ.

Фокус разбирался, что означают слова Лукашенко о том, что Беларусь в стороне не останется в случае обострения на Донбассе.