В одном из военных округов РФ объявили внезапную проверку боевой готовности (видео)

По тревоге подняты части Восточного военного округа. Они будут переброшены на отдаленные полигоны для проведения учений.

В Восточном военном округе России проводят внезапную проверку боевой готовности армии в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток 2022". Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечают в Минобороны РФ, особенное внимание уделяется транспортировке войск в установленное время. Ряд частей из округа будут выполнять задачи на незнакомых полигонах и "на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации". После прибытия в указанные районы, российские военные будут проводить тактические учения, боевые стрельбы, а также ряд других контрольных и зачетных упражнений.

[ + – ] Карта военных округов РФ

Отмечается, что в ходе проверки военные из Восточного округа будут выполнять ряд задач, а Минобороны оценит способность войск к выполнению задач на больших расстояниях от пунктов дислокации.

Напомним, по информации Conflict Intelligence Team, Россия перебрасывает войска с Дальнего Востока к границам Украины. Некоторые из частей уже воевали на Донбассе под Дебальцевом. Также сообщалось, что РФ до конца года сформирует две новые дивизии в Южном военном округе, куда оккупанты относят и оккупированный Крым.