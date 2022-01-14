В одному з військових округів РФ оголосили раптову перевірку бойової готовності (відео)

По тривозі піднято частини Східного військового округу. Вони будуть перекинуті на віддалені полігони для навчання.

У Східному військовому окрузі Росії проводять раптову перевірку бойової готовності армії в межах підготовки до стратегічних командно-штабних навчань "Схід 2022". Про це повідомляє ТАСС.

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Як зазначають у Міноборони РФ, особлива увага приділяється транспортуванню військ у встановлений час. Низка частин із округу виконуватимуть завдання на незнайомих полігонах і "на значній відстані від пунктів постійної дислокації". Після прибуття в зазначені райони, російські військові проводитимуть тактичні навчання, бойові стрільби, а також низку інших контрольних і залікових вправ.

[ + – ] Карта військових округів РФ

Наголошується, що під час перевірки військові зі Східного округу виконуватимуть низку завдань, а Міноборони оцінить здатність військ до виконання завдань на великих відстанях від пунктів дислокації.

Нагадаємо, за інформацією Conflict Intelligence Team, Росія перекидає війська з Далекого Сходу до кордонів України. Деякі з частин уже воювали на Донбасі під Дебальцевим. Також повідомлялося, що РФ до кінця року сформує дві нові дивізії в Південному військовому окрузі, куди окупанти відносять і окупований Крим.