"Харьковский автомобильный завод" передал в ВСУ партию инженерных танков БАТ-2 (фото)

Путеукладчики прошли ремонт, затронувший основные части техники, и уже находятся в одном из инженерных подразделений армии.

Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передал в ВСУ партию путеукладчиков БАТ-2. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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В публикации указывается, что специалисты предприятия провели ремонт многих деталей:

агрегатов

гидравлических систем

инженерного оборудования

ходовой части

[ + – ] БАТ-2 прошел ремонт Фото: Укроборонпром

Путеукладчики были переданы в конце прошлого года подразделению инженерных войск Вооруженных сил Украины. Перед этим были проверены все тактико-технические характеристики.

Фото: Укроборонпром

БАТ-2 — это путеукладчик, предназначенный для механизации инженерных работ при прокладывании колонных путей. Он также способен подготавливать и оборудовать позиции подразделений ВСУ в районах выполнения боевых задач. Классифицируется как инженерный танк.

Напомним, "Балаклейский ремонтный завод" передал в ВСУ партию зениток "Шилка". При этом часть работ предприятие выполняло за свои средства.

Ранее сообщалось, что КБ "Морозова" срывает поставки БТР-4 в ВСУ. В Харькове на День ВСУ должны были передать 25 единиц техники, а не 10.