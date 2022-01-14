"Харьковский автомобильный завод" передал в ВСУ партию инженерных танков БАТ-2 (фото)
Путеукладчики прошли ремонт, затронувший основные части техники, и уже находятся в одном из инженерных подразделений армии.
Государственное предприятие "Харьковский автомобильный завод" передал в ВСУ партию путеукладчиков БАТ-2. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
В публикации указывается, что специалисты предприятия провели ремонт многих деталей:
- агрегатов
- гидравлических систем
- инженерного оборудования
- ходовой части
Путеукладчики были переданы в конце прошлого года подразделению инженерных войск Вооруженных сил Украины. Перед этим были проверены все тактико-технические характеристики.
БАТ-2 — это путеукладчик, предназначенный для механизации инженерных работ при прокладывании колонных путей. Он также способен подготавливать и оборудовать позиции подразделений ВСУ в районах выполнения боевых задач. Классифицируется как инженерный танк.
Напомним, "Балаклейский ремонтный завод" передал в ВСУ партию зениток "Шилка". При этом часть работ предприятие выполняло за свои средства.
Ранее сообщалось, что КБ "Морозова" срывает поставки БТР-4 в ВСУ. В Харькове на День ВСУ должны были передать 25 единиц техники, а не 10.