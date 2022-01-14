"Харківський автомобільний завод" передав до ЗСУ партію інженерних танків БАТ-2 (фото)

Шляховкладачі пройшли ремонт, який торкнувся основних частин техніки, і вже перебувають в одному з інженерних підрозділів армії.

Державне підприємство "Харківський автомобільний завод" передав до ЗСУ партію шляховкладачів БАТ-2. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

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У публікації зазначається, що фахівці підприємства провели ремонт багатьох деталей:

агрегатів

гідравлічних систем

інженерного обладнання

ходової частини

[ + – ] БАТ-2 пройшов ремонт Фото: Укроборонпром

Шляховкладники були передані наприкінці минулого року підрозділу інженерних військ Збройних сил України. Перед цим було перевірено всі тактико-технічні характеристики.

Фото: Укроборонпром

БАТ-2 — це шляховкладачі, призначені для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів. Він також здатний готувати й обладнувати позиції підрозділів ЗСУ в районах виконання бойових завдань. Класифікується як інженерний танк.

Нагадаємо, "Балаклейський ремонтний завод" передав до ЗСУ партію зеніток "Шилка". При цьому частину робіт підприємство виконувало власним коштом.

Раніше повідомлялося, що КБ "Морозова" зриває постачання БТР-4 до ЗСУ. В Харкові на День ЗСУ мали передати 25 одиниць техніки, а не 10.