Универсальное оружие с украинскими двигателями. Чем вооружен Bayraktar Akıncı

Bayraktar Akıncı – первый в мире серийный многоцелевой боевой БПЛА способный работать, как по наземным целям, так и по воздушным. Но даже это далеко не все его возможности.

Пожалуй, самая инновационная черта Akıncı – способность использовать управляемые ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ), в том числе турецкие Bozdoğan с инфракрасным наведением (IIR) и BVRAAM Gökdoğan ("выстрелил и забыл"). Еще одна инновация – использование крылатых ракет семейства SOM с дальностью свыше 275 км, предназначенных для поражения командных пунктов противника, объектов ЗРК, укрепленных бункеров кораблей или других целей, требующих точного попадания.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный ударному БПЛА Akıncı и номенклатуре его боеприпасов.

Безграничные возможности: список боеприпасов для многоцелевого Bayraktar Akıncı

SOM присоединятся к семейству высокоточных управляемых ракет MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK и (L)HGK. Такие ракеты состоят из комплектов наведения собственной разработки, сопряженных с боезарядами общего назначения Mark-82, Маrk-83 и Маrk-84 турецкого производства. Для размещения этих боеприпасов на беспилотнике Akıncı предусмотрено девять узлов – до восьми под крылом и еще один под фюзеляжем. Последний предназначен для размещения самых тяжелых боеприпасов, разрешенных к использованию на Akıncı, включая (L)HGK-84, NEB-84 и крылатые ракеты SOM.

[ + – ] Крылатые ракеты SOM Фото: Twitter

Следует отметить, что на момент написания статьи продолжаются проектные и интеграционные испытания некоторых из перечисленных ниже видов вооружения. Таким образом, этот список можно будет рассматривать как полный свод вооружения Akıncı после проверки возможности применения нескольких типов управляемых боеприпасов с новой платформы. В скобках указана предполагаемая дальность действия вооружения при развертывании с Bayraktar Akıncı.

Ракеты класса "воздух-воздух" (РВВ)

ПЗРК Roketsan Sungur с инфракрасным наведением [8+ км]

AAM TÜBİTAK SAGE Bozdoğan с инфракрасным наведением [30 км]

BVRAAM TÜBİTAK SAGE Gökdoğan [~100 км]

AAM TÜBİTAK SAGE Akdoğan (все еще в разработке. Создана специально для БПЛА)

Крылатые ракеты

TÜBİTAK SAGE SOM-A [275+км] (использует GPS/инерциальное наведение) [осколочно-фугасная боеголовка для использования против стационарных целей]

TÜBİTAK SAGE SOM-B1 [275+км] (использует GPS/инерциальное/инфракрасное наведение) [осколочно-фугасная боеголовка для применения по стационарным целям]

TÜBİTAK SAGE SOM-B2 [275+км] (использует GPS/инерциальное/инфракрасное наведение) [тандемная проникающая боеголовка для использования по укрепленным целям)

TÜBİTAK SAGE SOM-C1 [275+км] (использует GPS/инерциальное/инфракрасное наведение и передачу данных) [осколочно-фугасная боеголовка для применения против мобильных целей] (все еще в разработке)

TÜBİTAK SAGE SOM-C2 [275+км] (использует GPS/инерциальное/инфракрасное наведение и передачу данных) [тандемная проникающая боеголовка для использования против мобильных укрепленных целей] (все еще в разработке)

TÜBİTAK SAGE SOM-J [275+км] (использует GPS/инерциальное/инфракрасное наведение и передачу данных) [полубронебойная боеголовка для применения против морских судов] (Все еще в разработке)

Барражирующие боеприпасы

STM ALPAGU [дальность ~10 км]

TAI Şimşek [дальность 200 км]

Управляемые авиационные бомбы (PGM)

TÜBİTAK SAGE TOGAN (GPS/инерциальное наведение сопряжено с 81-мм боеприпасом турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE Bozok [9 км] (использует GPS/инерциальное/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE KAYI 30 [25 км] (использует GPS/инерциальное/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE KAYI 50 [25 км] (использует GPS/инерциальное/лазерное наведение)

Roketsan MAM-C [15+км] (использует GPS/инерциальное/лазерное наведение)

Roketsan MAM-L [15+км] (использует GPS/инерциальное/лазерное наведение)

Aselsan LGK-82 [12+км] (лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.82 турецкого производства)

Aselsan LGK-84 [12+км] (лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.84 турецкого производства)

Roketsan Teber-81 [28 км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.81 турецкого производства)

Roketsan Теber-82 [28 км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.82 турецкого производства)

Roketsan Laçin [28 км] (GPS/инерциальное/инфракрасное наведение и передача данных сопряжены с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE GÖZDE [28 км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE GÖKÇE [28 км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение сопряжено с Mk.83 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-82 [28 км] (GPS/инерциальное наведение сопряжено с Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-83 [28 км] (GPS/инерциальное наведение сопряжено с бомбой Mk.83 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE HGK-84 [28 км] (GPS/инерциальное наведение сопряжено с бомбой Mk.84 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE LHGK-84 [28 км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение сопряжено с бомбой Mk.84 турецкого производства)

Roketsan MAM-T [30+км] (GPS/инерциальное/лазерное наведение)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-SS [40+км] (инерциальное/GPS/лазерное/инфракрасное/радиолокационное наведение CCD-mmW и передача данных)

Бомба малого диаметра Aselsan [100 км] (используется GPS/инерциальное наведение)

Бомба малого диаметра Aselsan IIR [100 км] (используется инфракрасное наведение)

TÜBİTAK SAGE KGK-82 [110 км] (GPS/инерциальное и крыльевое наведение сопряжены с бомбой Mk.82 турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE KGK-SİHA-82 [110 км] (GPS/инерциальное/лазерное и крыльевое наведение сопряжены с бомбой Mk.82 турецкого производства) (Все еще в разработке. Специально разработана для БПЛА)

TÜBİTAK SAGE KGK-83 [110 км] (GPS/инерциальное и крыльевое наведение интегрированы в бомбу Mk.83 турецкого производства)

Высокоточные управляемые фугасы

TÜBİTAK SAGE SERT-82 [28 км] (проникающая бомба Mk.82 турецкого производства, оснащенная GPS/инерциальным наведением)

TÜBİTAK SAGE SARB-83 [28 км] (проникающая бомба Mk.83 турецкого производства с GPS/инерциальным наведением)

TÜBİTAK SAGE SARB-83T [28 км] (термобарическая проникающая бомба Mk.83 турецкого производства с лазерным наведением)

TÜBİTAK SAGE NEB-84 [28 км] (проникающая бомба Mk.84 турецкого производства с GPS/инерциальным наведением)

Ракеты класса "воздух-земля" с точным наведением (ASM)

Roketsan UMTAS [8 км] (использует инфракрасное наведение)

Roketsan L-UMTAS [8 км] (использует лазерное наведение)

Roketsan Cirit [8 км] (лазерное наведение сопряжено с 70-мм ракетой турецкого производства)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-KY [40+км] (инерциальное/GPS/лазерное/инфракрасное/CCD-mmW радиолокационное наведение и передача данных)

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-TJ [180+км] (инерциальное/GPS/лазерное/инфракрасное/CCD-mmW радиолокационное наведение и передача данных)

[ + – ] Bayraktar Akıncı – первый в мире серийный многоцелевой боевой БПЛА Фото: Baykar Makina

Страны, заинтересованные в покупке Bayraktar Akıncı, несомненно, оценят возможность поставок всех этих управляемых боеприпасов непосредственно из Турции. Более того, соответствие БПЛА стандартам НАТО для боеприпасов, означает, что такие страны, как Украина, Азербайджан и Пакистан также смогут установить на Akıncı боеприпасы собственной разработки.