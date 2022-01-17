Універсальна зброя з українськими двигунами. Чим озброєний Bayraktar Akıncı
Bayraktar Akıncı — перший у світі серійний багатоцільовий бойовий БПЛА, здатний працювати як по наземних цілях, так і по повітряних. Але це далеко не всі його можливості.
Мабуть, найінноваційніша риса Akıncı — здатність використовувати керовані ракети класу "повітря-повітря" (РПП), зокрема турецькі Bozdoğan з інфрачервоним наведенням (IIR) та BVRAAM Gökdoğan ("вистрілив і забув"). Ще одна інновація — використання крилатих ракет сімейства SOM із дальністю понад 275 км, призначених для ураження командних пунктів супротивника, об'єктів ЗРК, укріплених бункерів кораблів або інших цілей, які потребують точного влучення.
Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений ударному БПЛА Akıncı та номенклатурі його боєприпасів.
Безмежні можливості: список боєприпасів для багатоцільового Bayraktar Akıncı
SOM приєднаються до сімейства високоточних керованих ракет MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK та (L)HGK. Такі ракети складаються з комплектів наведення власної розробки, пов'язаних із боєзарядами загального призначення Mark-82, Mark-83 і Mark-84 турецького виробництва. Для розміщення цих боєприпасів на безпілотнику Akıncı передбачено дев'ять вузлів — до восьми під крилом і ще один під фюзеляжем. Останній призначений для розміщення найважчих боєприпасів, дозволених для використання на Akıncı, враховуючи (L)HGK-84, NEB-84 та крилаті ракети SOM.
Варто зазначити, що на момент написання статті продовжуються проєктні й інтеграційні випробування деяких із наведених нижче видів озброєння. Так, цей список можна буде розглядати як повне зведення озброєння Akıncı після перевірки можливості застосування кількох типів керованих боєприпасів із нової платформи. У дужках зазначена передбачувана дальність дії озброєння під час розгортання з Bayraktar Akıncı.
Ракети класу "повітря-повітря" (РПП)
- ПЗРК Roketsan Sungur з інфрачервоним наведенням [8+ км];
- AAM TÜBİTAK SAGE Bozdoğan з інфрачервоним наведенням [30 км];
- BVRAAM TÜBİTAK SAGE Gökdoğan [~100 км];
- AAM TÜBİTAK SAGE Akdoğan (все ще в розробці. Створена спеціально для БПЛА).
Крилаті ракети
- TÜBİTAK SAGE SOM-A [275+км] (використовує GPS/інерціальне наведення) [уламково-фугасна боєголовка для використання проти стаціонарних цілей];
- TÜBİTAK SAGE SOM-B1 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення) [уламково-фугасна боєголовка для застосування по стаціонарних цілях];
- TÜBİTAK SAGE SOM-B2 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення) [тандемна проникаюча боєголовка для використання по укріплених цілях];
- TÜBİTAK SAGE SOM-C1 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [осколково-фугасна боєголовка для застосування проти мобільних цілей] (все ще в розробці);
- TÜBİTAK SAGE SOM-C2 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [тандемна проникаюча боєголовка для використання проти мобільних укріплених цілей] (все ще в розробці);
- TÜBİTAK SAGE SOM-J [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [напівбронебійна боєголовка для застосування проти морських суден] (все ще в розробці)
Баражувальні боєприпаси
- STM ALPAGU [дальність ~10 км];
- TAI Şimşek [дальність 200 км].
Керовані авіаційні бомби (PGM)
- TÜBİTAK SAGE TOGAN (GPS/інерційне наведення пов'язане з 81-мм боєприпасом турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE Bozok [9 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);
- TÜBİTAK SAGE KAYI 30 [25 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);
- TÜBİTAK SAGE KAYI 50 [25 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);
- Roketsan MAM-C [15+км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);
- Roketsan MAM-L [15+км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);
- Aselsan LGK-82 [12+км] (лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);
- Aselsan LGK-84 [12+км] (лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);
- Roketsan Teber-81 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.81 турецького виробництва);
- Roketsan Теber-82 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);
- Roketsan Laçin [28 км] (GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE GÖZDE [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE GÖKÇE [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з Mk.83 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE HGK-82 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з Mk.82 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE HGK-83 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з бомбою Mk.83 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE HGK-84 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE LHGK-84 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);
- Roketsan MAM-T [30+км] (GPS/інерційне/лазерне наведення);
- TÜBİTAK SAGE Kuzgun-SS [40+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/радіолокаційне наведення CCD-mmW та передавання даних);
- Бомба малого діаметру Aselsan [100 км] (використовується GPS/інерційне наведення);
- Бомба малого діаметру Aselsan IIR [100 км] (використовується інфрачервоне наведення);
- TÜBİTAK SAGE KGK-82 [110 км] (GPS/інерціальне та крилове наведення пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE KGK-SİHA-82 [110 км] (GPS/інерціальне/лазерне та крилове наведення пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва) (все ще в розробці. Спеціально розроблена для БПЛА);
- TÜBİTAK SAGE KGK-83 [110 км] (GPS/інерціальне та крилове наведення інтегровані в бомбу Mk.83 турецького виробництва).
Високоточні керовані фугаси
- TÜBİTAK SAGE SERT-82 [28 км] (проникаюча бомба Mk.82 турецького виробництва, оснащена GPS/інерційним наведенням);
- TÜBİTAK SAGE SARB-83 [28 км] (проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з GPS/інерційним наведенням);
- TÜBİTAK SAGE SARB-83T [28 км] (термобарична проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з лазерним наведенням);
- TÜBİTAK SAGE NEB-84 [28 км] (проникаюча бомба Mk.84 турецького виробництва з GPS/інерційним наведенням).
Ракети класу "повітря-земля" з точним наведенням (ASM)
- Roketsan UMTAS [8 км] (використовує інфрачервоне наведення);
- Roketsan L-UMTAS [8 км] (використовує лазерне наведення);
- Roketsan Cirit [8 км] (лазерне наведення пов'язане із 70-мм ракетою турецького виробництва);
- TÜBİTAK SAGE Kuzgun-KY [40+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/CCD-mmW радіолокаційне наведення та передавання даних);
- TÜBİTAK SAGE Kuzgun-TJ [180+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/CCD-mmW радіолокаційне наведення та передавання даних).
Країни, зацікавлені в купівлі Bayraktar Akıncı, безсумнівно, оцінять можливість постачання всіх цих керованих боєприпасів безпосередньо з Туреччини. Більше того, відповідність БПЛА стандартам НАТО для боєприпасів означає, що такі країни, як Україна, Азербайджан і Пакистан, також зможуть встановити на Akıncı боєприпаси власної розробки.