Універсальна зброя з українськими двигунами. Чим озброєний Bayraktar Akıncı

Bayraktar Akıncı — перший у світі серійний багатоцільовий бойовий БПЛА, здатний працювати як по наземних цілях, так і по повітряних. Але це далеко не всі його можливості.

Мабуть, найінноваційніша риса Akıncı — здатність використовувати керовані ракети класу "повітря-повітря" (РПП), зокрема турецькі Bozdoğan з інфрачервоним наведенням (IIR) та BVRAAM Gökdoğan ("вистрілив і забув"). Ще одна інновація — використання крилатих ракет сімейства SOM із дальністю понад 275 км, призначених для ураження командних пунктів супротивника, об'єктів ЗРК, укріплених бункерів кораблів або інших цілей, які потребують точного влучення.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера та Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, присвячений ударному БПЛА Akıncı та номенклатурі його боєприпасів.

Безмежні можливості: список боєприпасів для багатоцільового Bayraktar Akıncı

SOM приєднаються до сімейства високоточних керованих ракет MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK та (L)HGK. Такі ракети складаються з комплектів наведення власної розробки, пов'язаних із боєзарядами загального призначення Mark-82, Mark-83 і Mark-84 турецького виробництва. Для розміщення цих боєприпасів на безпілотнику Akıncı передбачено дев'ять вузлів — до восьми під крилом і ще один під фюзеляжем. Останній призначений для розміщення найважчих боєприпасів, дозволених для використання на Akıncı, враховуючи (L)HGK-84, NEB-84 та крилаті ракети SOM.

[ + – ] Крилаті ракети SOM Фото: Twitter

Варто зазначити, що на момент написання статті продовжуються проєктні й інтеграційні випробування деяких із наведених нижче видів озброєння. Так, цей список можна буде розглядати як повне зведення озброєння Akıncı після перевірки можливості застосування кількох типів керованих боєприпасів із нової платформи. У дужках зазначена передбачувана дальність дії озброєння під час розгортання з Bayraktar Akıncı.

Ракети класу "повітря-повітря" (РПП)

ПЗРК Roketsan Sungur з інфрачервоним наведенням [8+ км];

AAM TÜBİTAK SAGE Bozdoğan з інфрачервоним наведенням [30 км];

BVRAAM TÜBİTAK SAGE Gökdoğan [~100 км];

AAM TÜBİTAK SAGE Akdoğan (все ще в розробці. Створена спеціально для БПЛА).

Крилаті ракети

TÜBİTAK SAGE SOM-A [275+км] (використовує GPS/інерціальне наведення) [уламково-фугасна боєголовка для використання проти стаціонарних цілей];

TÜBİTAK SAGE SOM-B1 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення) [уламково-фугасна боєголовка для застосування по стаціонарних цілях];

TÜBİTAK SAGE SOM-B2 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення) [тандемна проникаюча боєголовка для використання по укріплених цілях];

TÜBİTAK SAGE SOM-C1 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [осколково-фугасна боєголовка для застосування проти мобільних цілей] (все ще в розробці);

TÜBİTAK SAGE SOM-C2 [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [тандемна проникаюча боєголовка для використання проти мобільних укріплених цілей] (все ще в розробці);

TÜBİTAK SAGE SOM-J [275+км] (використовує GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних) [напівбронебійна боєголовка для застосування проти морських суден] (все ще в розробці)

Баражувальні боєприпаси

STM ALPAGU [дальність ~10 км];

TAI Şimşek [дальність 200 км].

Керовані авіаційні бомби (PGM)

TÜBİTAK SAGE TOGAN (GPS/інерційне наведення пов'язане з 81-мм боєприпасом турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE Bozok [9 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);

TÜBİTAK SAGE KAYI 30 [25 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);

TÜBİTAK SAGE KAYI 50 [25 км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);

Roketsan MAM-C [15+км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);

Roketsan MAM-L [15+км] (використовує GPS/інерційне/лазерне наведення);

Aselsan LGK-82 [12+км] (лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);

Aselsan LGK-84 [12+км] (лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);

Roketsan Teber-81 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.81 турецького виробництва);

Roketsan Теber-82 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);

Roketsan Laçin [28 км] (GPS/інерціальне/інфрачервоне наведення та передавання даних пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE GÖZDE [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.82 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE GÖKÇE [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з Mk.83 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE HGK-82 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з Mk.82 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE HGK-83 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з бомбою Mk.83 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE HGK-84 [28 км] (GPS/інерціальне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE LHGK-84 [28 км] (GPS/інерціальне/лазерне наведення пов'язане з бомбою Mk.84 турецького виробництва);

Roketsan MAM-T [30+км] (GPS/інерційне/лазерне наведення);

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-SS [40+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/радіолокаційне наведення CCD-mmW та передавання даних);

Бомба малого діаметру Aselsan [100 км] (використовується GPS/інерційне наведення);

Бомба малого діаметру Aselsan IIR [100 км] (використовується інфрачервоне наведення);

TÜBİTAK SAGE KGK-82 [110 км] (GPS/інерціальне та крилове наведення пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE KGK-SİHA-82 [110 км] (GPS/інерціальне/лазерне та крилове наведення пов'язані з бомбою Mk.82 турецького виробництва) (все ще в розробці. Спеціально розроблена для БПЛА);

TÜBİTAK SAGE KGK-83 [110 км] (GPS/інерціальне та крилове наведення інтегровані в бомбу Mk.83 турецького виробництва).

Високоточні керовані фугаси

TÜBİTAK SAGE SERT-82 [28 км] (проникаюча бомба Mk.82 турецького виробництва, оснащена GPS/інерційним наведенням);

TÜBİTAK SAGE SARB-83 [28 км] (проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з GPS/інерційним наведенням);

TÜBİTAK SAGE SARB-83T [28 км] (термобарична проникаюча бомба Mk.83 турецького виробництва з лазерним наведенням);

TÜBİTAK SAGE NEB-84 [28 км] (проникаюча бомба Mk.84 турецького виробництва з GPS/інерційним наведенням).

Ракети класу "повітря-земля" з точним наведенням (ASM)

Roketsan UMTAS [8 км] (використовує інфрачервоне наведення);

Roketsan L-UMTAS [8 км] (використовує лазерне наведення);

Roketsan Cirit [8 км] (лазерне наведення пов'язане із 70-мм ракетою турецького виробництва);

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-KY [40+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/CCD-mmW радіолокаційне наведення та передавання даних);

TÜBİTAK SAGE Kuzgun-TJ [180+км] (інерціальне/GPS/лазерне/інфрачервоне/CCD-mmW радіолокаційне наведення та передавання даних).

[ + – ] Bayraktar Akıncı – перший у світі серійний багатоцільовий бойовий БПЛА Фото: Baykar Makina

Країни, зацікавлені в купівлі Bayraktar Akıncı, безсумнівно, оцінять можливість постачання всіх цих керованих боєприпасів безпосередньо з Туреччини. Більше того, відповідність БПЛА стандартам НАТО для боєприпасів означає, що такі країни, як Україна, Азербайджан і Пакистан, також зможуть встановити на Akıncı боєприпаси власної розробки.