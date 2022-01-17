Канада рекомендует избегать поездок в Украину из-за риска вторжения РФ

В правительстве указывают, что условия безопасности непредсказуемы и могут внезапно ухудшиться вдоль границы, в зоне ООС и в районе оккупированного Крыма.

Правительство Канады обновило рекомендации для своих граждан по поездкам в Украину. В обновлении рекомендуется избегать несущественных поездок. Об этом сообщается на правительственном сайте.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В обновленных рекомендациях от 15 декабря правительство не рекомендует гражданам Канады посещать Украину из-за продолжающейся агрессии России.

[ + – ] Скриншот с сайта правительства

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", — указано в публикации.

В публикации указывается, что с ноября 2021 года угроза со стороны РФ усилилась. Условия безопасности непредсказуемы и могут внезапно ухудшиться, в частности:

вдоль границ Украины

в Крыму

вблизи неподконтрольных правительству территорий в восточной части страны

Отдельно в публикации написано о том, что стоит избегать любых поездок в оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области, неподконтрольные правительству. Оказание консульской помощи гражданам Канады на этих территориях крайне ограничены.

Напомним, 12 января на сайте правительства США повысили уровень опасности по поездкам в Украину до 4 из-за угрозы начала войны. По словам британского политика Тобиаса Эллвуда, вторжение РФ в Украину может начаться в ближайшие пару дней.