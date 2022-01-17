Канада рекомендує уникати поїздок в Україну через ризик вторгнення РФ

В уряді вказують, що умови безпеки непередбачувані та можуть раптово погіршитися вздовж кордону, у зоні ООС і в районі окупованого Криму.

Уряд Канади поновив рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. В оновленні рекомендується уникати несуттєвих подорожей. Про це йдеться на урядовому сайті.

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В оновлених рекомендаціях від 15 грудня уряд не рекомендує громадянам Канади відвідувати Україну через агресію Росії, що триває.

[ + – ] Скріншот із сайту уряду

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через російську агресію, що триває, і нарощування військової могутності в країні та навколо неї", — зазначено в публікації.

У публікації зазначається, що з листопада 2021 року загроза з боку РФ посилилася. Умови безпеки непередбачувані та можуть раптово погіршитися, зокрема:

уздовж кордонів України;

у Криму;

поблизу непідконтрольних уряду територій у східній частині країни.

Окремо в публікації написано про те, що варто уникати будь-яких поїздок в окупований Крим та окремі райони Донецької та Луганської області, непідконтрольні уряду. Надання консульської допомоги громадянам Канади на цих територіях вкрай обмежені.

Нагадаємо, 12 січня на сайті уряду США підвищили рівень небезпеки щодо поїздок в Україну до 4 через загрозу початку війни. За словами британського політика Тобіаса Елвуда, вторгнення РФ в Україну може розпочатися найближчими днями.