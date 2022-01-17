55 лет службы. Самолет Buffalo выполнил последнюю боевую задачу в Канаде (фото)

Поисково-спасательный самолет планируют заменят на более современную модель. Практически все борты отправят в музеи.

Самолет Королевских Военно-воздушных сил Канады совершил свой последний боевой полет из-за перехода на более новые модели. Об этом сообщает Defense Brief.

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СС-115 Buffalo будет заменен на самолеты CC-295. Он станет новым основным поисково-спасательным самолетом в ВВС Канады. Во время последних учений экипаж обучался вести поиск и спасение целей в полете. В их ходе также были совершены прыжки с парашютом. Учения выполнялись 442-й транспортно-спасательной эскадрильей в Британской Колумбии.

[ + – ] CC-295 Kingfisher

Пока СС-295 Kingshifer подготавливают к принятию в ВВС, временным поисково-спасательным самолетом будет СС-130H Hercules производства Airbus.

"В Королевских ВВС Канады мы испытываем невероятное уважение и сильное чувство гордости за летный экипаж, обслуживающий и вспомогательный персонал, который добросовестно служил вместе с самолетом CC-115 Buffalo в течение последних 55 лет. Известно, что эти удивительные команды и сам "Бафф" действовали во многих сложных оперативных условиях", — генерал-лейтенант Аль Мейнзингер, командующий Королевскими ВВС Канады.

Минобороны планирует оставить три самолета СС-115 Buffalo в качестве исторических артефактов. Все остальные самолеты будут переданы в музей и использованы в качестве учебных пособий.

Самолет СС-115 Buffalo поступил на вооружение в 1967 году, а для поисково-спасательных операций его стали использовать с 1975 года.

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