55 років служби. Літак Buffalo здійснив останнє бойове завдання у Канаді (фото)

Пошуково-рятувальний літак планують замінити на сучаснішу модель. Майже всі борти відправлять до музеїв.

Літак Королівських Військово-повітряних сил Канади здійснив свій останній бойовий політ через перехід на нові моделі. Про це повідомляє Defense Brief.

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СС-115 Buffalo буде замінено на літаки CC-295. Він стане новим основним пошуково-рятувальним літаком у ВПС Канади. Під час останніх навчань екіпаж навчався вести пошук і порятунок цілей у польоті. У їхньому процесі також були здійснені стрибки з парашутом. Навчання виконували 442-ю транспортно-рятувальною ескадрильєю в Британській Колумбії.

[ + – ] CC-295 Kingfisher

Поки СС-295 Kingshifer готують до взяття у ВПС, тимчасовим пошуково-рятувальним літаком буде СС-130H Hercules виробництва Airbus.

"У Королівських ВПС Канади ми відчуваємо неймовірну повагу та сильне почуття гордості за льотний екіпаж, обслуговчий і допоміжний персонал, який сумлінно служив разом із літаком CC-115 Buffalo протягом останніх 55 років. Відомо, що ці дивовижні команди і сам "Бафф" діяли у багатьох складних оперативних умовах", — генерал-лейтенант Аль Мейнзінгер, командувач Королівських ВПС Канади.

Міноборони планує залишити три літаки СС-115 Buffalo як історичні артефакти. Усі інші літаки будуть передані в музей і використані як навчальний посібник.

Літак СС-115 Buffalo надійшов на озброєння у 1967 році, а для пошуково-рятувальних операцій його почали використовувати з 1975 року.

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