В Китае разработали крупнейшего в мире четвероногого робота для разведки (видео)

При необходимости робота можно оснастить вооружением, ведь его грузоподъемность составляет 160 кг. Он способен проникать в места, которые являются труднодоступными для обычных солдат.

В Китае разработали самого крупного четвероногого робота для разведывательных и логистических целей. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на CCTV.

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Бионический робот с электроприводом будет заменять человека там, где задачи для него окажутся слишком сложными, включая приграничные районы и зоны повышенного риска боевых действий. Внешне робот схож на яка, способный преодолевать бездорожье.

Как пишут в издании, робот при передвижении составляет примерно половину высоты человека, а его длина в два раза выше высоты. Разработка имеет грузоподъемность до 160 кг. Несмотря на свои размеры, способен передвигаться на скорости до 10 км/ч. Указывается, что робот оснащен множеством датчиков, позволяющие ориентироваться в пространстве и преодолевать различные препятствия, в том числе грязь, траншеи, скалы и снежные поля.

Робот способен двигаться вперед и назад, поворачиваться, ходить по диагонали, бегать, бросаться и прыгать благодаря 12 наборам шарнирных модулей.

[ + – ] Видео демонстрации робота

Потенциальным применением является ближняя разведка, поскольку робот может постоянно собирать разведданные на поле боя и отслеживать движения целей даже в сложных условиях, которые оказались недоступными для солдат-людей. Такой местностью являются высокогорные плато, густые леса или другие труднодоступные районы.

При необходимости, как уверяют журналисты, робота могут оснастить вооружением, что позволит выполнять вооруженные разведоперации как воздушный беспилотник, но только на земле.

Напомним, в Китае поступил в продажу робот-собака для "простых людей", способный переносить бутылку воды или следовать за человеком.

Ранее в США представили робопса-снайпера, способного передвигаться и стрелять без оператора.