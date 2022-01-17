У Китаї розробили найбільшого в світі чотирилапого робота для розвідки (відео)

За необхідності робота можна оснастити озброєнням, адже його вантажопідйомність складає 160 кг. Він здатний проникати у місця, які є важкодоступними для звичайних солдатів.

У Китаї розробили найбільшого чотирилапого робота для розвідувальних і логістичних цілей. Про це повідомляє Global Times із посиланням на CCTV.

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Біонічний робот з електроприводом замінятиме людину там, де завдання для неї виявляться надто складними, враховуючи прикордонні райони та зони підвищеного ризику бойових дій. Зовні робот схожий на яка, здатного долати бездоріжжя.

Як пишуть у виданні, робот у процесі пересування становить приблизно половину висоти людини, а його довжина вдвічі вища за висоту. Розробка має вантажопідйомність до 160 кг. Незважаючи на свої розміри, здатний пересуватися на швидкості до 10 км/год. Вказується, що робот оснащений безліччю датчиків, що дозволяють орієнтуватися у просторі та долати різні перешкоди, зокрема бруд, траншеї, скелі та снігові поля.

Робот здатний рухатися вперед і назад, повертатися, ходити по діагоналі, бігати, кидатися та стрибати завдяки 12 наборам шарнірних модулів.

[ + – ] Відео демонстрації робота

Потенційним застосуванням є ближня розвідка, оскільки робот може постійно збирати розвіддані на полі бою та відслідковувати рухи цілей навіть у складних умовах, які виявилися недоступними для солдат-людей. Такою місцевістю є високогірні плато, густі риштування або інші важкодоступні райони.

За потреби, як запевняють журналісти, робота можуть оснастити озброєнням, що дозволить виконувати збройні розвідоперації як повітряний безпілотник, але тільки на землі.

Нагадаємо, у Китаї надійшов у продаж робот-собака для "простих людей", здатний переносити пляшку води або слідувати за людиною.

Раніше в США представили робопса-снайпера, здатного пересуватися та стріляти без оператора.