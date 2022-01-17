НПК "Искра" продолжит поставки вооружения в ВСУ несмотря на проверки "Укроборонпрома"

Продукция, которую производит предприятие, нужна для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны страны, поэтому сотрудничество продолжится.

В Министерстве обороны Украины состоялась встреча с представителями "Укроборонпрома" и казенного предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра", на которой обсуждался вопрос сотрудничества в 2022 году. Об этом сообщает АрміяInform.

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По словам замминистра обороны Ростислава Замлинского, сотрудничество с ведущим предприятием в отрасли продолжится. Среди приоритетов ведомства является развитие системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины. А на предприятии создают целый ряд средств для этого:

средства радиоэлектронной борьбы

радары кругового обзора

контрбатарейные радары

многофункциональные радары

"Вооруженные Силы заинтересованы в продукции НПК "Искра", в бюджете Минобороны на 2022 год предусмотрены средства на ряд контрактов с предприятием. Наша общая задача – наладить процесс, чтобы высокотехнологичное оборудование поступало в войска вовремя, без задержек", — заявил Замлинский.

Вместе с этим отмечается, что продукция НПК "Искры" идет на экспорт в почти 20 стран мира. Поэтому в этом году Минобороны вместе с "Укроборонпромом" уже определили нужные шаги для ритмичной работы предприятия в 2022 году.

Напомним, "Укроборонпром" начал проверку НПК "Искра" из-за срыва госзаказа на 58 млн гривен. На предприятии заявили, что из-за этого они вынуждены остановить работы по созданию радара для РЛС "Фенікс".

Ранее сообщалось, что в Украине завершают разработку радиолокационной системы "Минерал-У". Новинка способна определять надводные цели на расстоянии до 600 км,