НВК "Іскра" продовжить постачання озброєння в ЗСУ попри перевірки "Укроборонпрому"

Продукція, яку виробляє підприємство, потрібна для зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони країни, тож співпраця продовжиться.

У Міністерстві оборони України відбулася зустріч із представниками "Укроборонпрому" та казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра", на якій обговорювалося питання співпраці в 2022 році. Про це повідомляє АрміяInform.

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За словами заступника міністра оборони Ростислава Замлинського, співпраця з провідним підприємством у галузі продовжиться. Серед пріоритетів відомства є розвиток системи протиповітряної та протиракетної оборони України. А на підприємстві створюють цілу низку коштів для цього:

засоби радіоелектронної боротьби;

радари кругового огляду;

контрбатарейні радари;

багатофункціональні радари.

"Збройні Сили зацікавлені у продукції НВК "Іскра", у бюджеті Міноборони на 2022 рік передбачені кошти на низку контрактів із підприємством. Наше спільне завдання — налагодити процес, щоб високотехнологічне обладнання надходило до війська вчасно, без затримок", — заявив Замлинський.

Водночас зазначається, що продукція НВК "Іскри" йде на експорт у майже 20 країн світу. Тому цього року Міноборони разом з "Укроборонпромом" уже визначили потрібні кроки для ритмічної роботи підприємства в 2022 році.

Нагадаємо, "Укроборонпром "розпочав перевірку НВК "Іскра" через зрив держзамовлення на 58 млн гривень. На підприємстві заявили, що через це вони змушені зупинити роботи зі створення радару для РЛС "Фенікс".

Раніше повідомлялося, що в Україні завершують розробку радіолокаційної системи "Мінерал-У". Новинка здатна визначати надводні цілі на відстані до 600 км.