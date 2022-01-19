Узбекистан начал выпускать собственные беспилотники "Lochin" (видео)

Теперь в стране делают БПЛА как для военных, так и для гражданских нужд. Версия для армии может быть ударной.

В Узбекистане наладили выпуск беспилотников Lochin (Сокол), разработанный научно-производственным центром при Государственном комитете оборонной промышленности. Об этом сообщает Газета Узбекистан.

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БПЛА будут производить как для военных, так и гражданских нужд. Производить будет научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Сообщается, что в нем есть вне необходимое оборудования для создания беспилотников, в том числе тестовая лаборатория, станция обслуживания и ремонта.

Фото: скриншот

Основные задачи, которые будет выполнять военная версия Lochin:

разведка

нанесения ударов

наблюдение

сбор информации

управление артиллерийским огнем

Ныне в центре занимаются перспективными проектами по выпуску БПЛА стратегического уровня, научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами по развитию беспилотной авиации.

Также предприятие занимается производством квадрокоптеров, что видно на видео выше.

Напомним, в США раскрыли программу создания боевых беспилотников "Демогоргон". Потенциально она может стать частью ВВС Штатов.

Ранее сообщалось, что в Турции готовится очередная партия беспилотников Bayraktar для украинской армии.