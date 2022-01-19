Узбекистан начал выпускать собственные беспилотники "Lochin" (видео)
Теперь в стране делают БПЛА как для военных, так и для гражданских нужд. Версия для армии может быть ударной.
В Узбекистане наладили выпуск беспилотников Lochin (Сокол), разработанный научно-производственным центром при Государственном комитете оборонной промышленности. Об этом сообщает Газета Узбекистан.
БПЛА будут производить как для военных, так и гражданских нужд. Производить будет научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Сообщается, что в нем есть вне необходимое оборудования для создания беспилотников, в том числе тестовая лаборатория, станция обслуживания и ремонта.
Основные задачи, которые будет выполнять военная версия Lochin:
- разведка
- нанесения ударов
- наблюдение
- сбор информации
- управление артиллерийским огнем
Ныне в центре занимаются перспективными проектами по выпуску БПЛА стратегического уровня, научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами по развитию беспилотной авиации.
Также предприятие занимается производством квадрокоптеров, что видно на видео выше.
Напомним, в США раскрыли программу создания боевых беспилотников "Демогоргон". Потенциально она может стать частью ВВС Штатов.
Ранее сообщалось, что в Турции готовится очередная партия беспилотников Bayraktar для украинской армии.