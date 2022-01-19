Узбекистан почав випускати власні безпілотники "Lochin" (відео)

Тепер у країні роблять БПЛА як для військових, так і для громадянських потреб. Версія для армії може бути ударною.

В Узбекистані налагодили випуск безпілотників Lochin (Сокіл), розроблений науково-виробничим центром при Державному комітеті оборонної промисловості. Про це повідомляє газета Узбекистан.

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БПЛА вироблятимуть як для військових, так і цивільних потреб. Вироблятиме науково-виробничий центр безпілотних авіаційних комплексів. Повідомляється, що в ньому є поза необхідним обладнанням для створення безпілотників, зокрема тестова лабораторія, станція обслуговування та ремонту.

Фото: скриншот

Основні завдання, які виконуватиме військова версія Lochin:

розвідка;

завдання ударів;

спостереження;

збір інформації;

управління артилерійським вогнем.

Нині в центрі займаються перспективними проєктами з випуску БПЛА стратегічного рівня, науковими дослідженнями та дослідно-конструкторськими роботами щодо розвитку безпілотної авіації.

Також підприємство займається виробництвом квадрокоптерів, що видно на відео вище.

Нагадаємо, у США розкрили програму створення бойових безпілотників "Демогоргон". Потенційно вона може бути частиною ВПС Штатів.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині готується чергова партія безпілотників Bayraktar для української армії.