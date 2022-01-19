Узбекистан почав випускати власні безпілотники "Lochin" (відео)
Тепер у країні роблять БПЛА як для військових, так і для громадянських потреб. Версія для армії може бути ударною.
В Узбекистані налагодили випуск безпілотників Lochin (Сокіл), розроблений науково-виробничим центром при Державному комітеті оборонної промисловості. Про це повідомляє газета Узбекистан.
БПЛА вироблятимуть як для військових, так і цивільних потреб. Вироблятиме науково-виробничий центр безпілотних авіаційних комплексів. Повідомляється, що в ньому є поза необхідним обладнанням для створення безпілотників, зокрема тестова лабораторія, станція обслуговування та ремонту.
Основні завдання, які виконуватиме військова версія Lochin:
- розвідка;
- завдання ударів;
- спостереження;
- збір інформації;
- управління артилерійським вогнем.
Нині в центрі займаються перспективними проєктами з випуску БПЛА стратегічного рівня, науковими дослідженнями та дослідно-конструкторськими роботами щодо розвитку безпілотної авіації.
Також підприємство займається виробництвом квадрокоптерів, що видно на відео вище.
Нагадаємо, у США розкрили програму створення бойових безпілотників "Демогоргон". Потенційно вона може бути частиною ВПС Штатів.
Раніше повідомлялося, що в Туреччині готується чергова партія безпілотників Bayraktar для української армії.