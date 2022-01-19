"Есть риск, что к нападению мы окажемся не готовы и наступит полный бардак", - эксперт

По мнению Глеба Парфенова, в России ожидают массового сопротивления со стороны Военных сил Украины. С боевым духом проблем у военных нет, но есть психологическая усталость от нагнетания.

Украине нужно опасаться неподготовленности, российская армия может застать страну врасплох, когда украинские военные будут не в полной кондиции. В Украинской армии не знают, в каком участке возможно нападение, поэтому нельзя сказать, где лучше сконцентрировать силы. Об этом рассказал координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов, сообщается в материале Фокуса "Сковать их силы. Готовы ли ВСУ к отражению российского удара".

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Долгая неопределенность может лишить военных и гражданских нужных ментальных ресурсов. Это может отразиться на качестве несения службы и ведения боевых действий, считает эксперт.

"Нагнетание и переносы дат, учения ВС РФ в местах дислокации сухопутных войск — все это вводит в заблуждение. В итоге есть риск, что к нападению мы окажемся не готовы и наступит полный бардак в государственном аппарате и, как следствие, в ВСУ.", — рассказал Глеб Парфенов.

По его словам, армия Украины стала сильнее, чем в 2014 году и в генштабе военных сил России это понимают. ВСУ имеет как резерв живой силы, так и ряд технических изменений, они воспринимаются, как серьезная угроза. Иначе в России не было бы попыток установить на свои танки защиту от "Джевелинов" или искать возможность противостоять "Байрактарам". В России приходится стягивать все сухопутные войска из разных военных округов, это говорит о том, что россияне ожидают массовое сопротивление на границе с Украиной.

Украина и Россия несопоставимы по силе и возможностям воздушных сил. Основной проблемой Глеб Парфенов считает нехватку переносных зенитно-ракетных комплексов На совместных стратегических учениях ВС России и Беларуси Запад-2021, которые прошли в сентябре 2021 года, были показаны действия аэромобильных батальонов, это аналог воздушной кавалерии и они должны были появится в каждой дивизии ВДВ (военно-десантных сил — Ред.). Эти мобильные силы представляют большую угрозу, нежели ударная авиация, считает эксперт.

Также, по мнению Парфенова, успех в обороне лежит в вовремя назначенной и проведенной мобилизации. Русские и свозят такое количество батальонно-тактических групп, что им придется иметь дело с большим количеством украинских военных. Задачей сухопутных войск России может быть сковывание ресурсов ВСУ, чтобы распылить силы в месте вероятного удара. ВСУ не знают, в каком участке возможно нападение, поэтому нельзя сказать, где лучше сконцентрировать силы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каким будет большое нападение РФ. У Кремля есть несколько вариантов вторжения в Украину по северному, центральному и южному направлениям. Однако захват и оккупация Украины Россией будет непростой задачей, на которую повлияют погодные условия, городские бои, организация командования и управления, логистика, а также боевой дух российских войск и украинского населения. Как только будет создан повод для нападения, вероятно, последуют кибератаки с целью ослабления систем военного командования и управления Украины, а также гражданских коммуникаций и электрических сетей. Затем, вероятно, начнутся операции с нанесением воздушных и ракетных ударов по ВВС и системам ПВО Украины. После установления превосходства в воздухе российские сухопутные войска будут продвигаться вперед, предваряемые специальными операциями с целью дальнейшего ослабления возможностей командования и управления и задержки мобилизации резервов путем проведения бомбардировок, убийств и диверсий.