"Є ризик, що до нападу ми не готові й настане цілковитий безлад", — експерт

На думку Гліба Парфенова, у Росії очікують масового опору з боку Військових сил України. З бойовим духом проблем військових немає, але є психологічна втома від нагнітання.

Україні треба побоюватися непідготовленості, російська армія може застати країну зненацька, коли українські військові будуть не в повній кондиції. В Українській армії не знають, в якій ділянці можливий напад, тому не можна сказати, де краще сконцентрувати сили. Про це розповів координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфенов, повідомляється в матеріалі Фокуса "Скувати їхні сили. Чи готові ЗСУ до відбиття російського удару".

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Довга невизначеність може позбавити військових і цивільних необхідних ментальних ресурсів. Це може вплинути на якість несення служби та ведення бойових дій, вважає експерт.

"Нагнітання і перенесення дат, навчання ЗС РФ у місцях дислокації сухопутних військ — усе це вводить в оману. Зрештою є ризик, що до нападу ми не готові й настане цілковитий безлад у державному апараті та, як наслідок, у ЗСУ", — розповів Гліб Парфенов.

За його словами, армія України стала сильнішою, ніж у 2014 році, і в генштабі військових сил Росії це розуміють. ЗСУ має як резерв живої сили, так і низку технічних змін, вони сприймаються як серйозна загроза. Інакше в Росії не було б спроб встановити на свої танки захист від "Джевелінів" або шукати нагоди протистояти "Байрактарам". У Росії доводиться стягувати всі сухопутні війська з різних військових округів, це говорить про те, що росіяни очікують на масовий опір на кордоні з Україною.

Україна та Росія непорівнянні за силою та можливостями повітряних сил. Основною проблемою Гліб Парфенов вважає нестачу переносних зенітно-ракетних комплексів. На спільних стратегічних навчаннях ЗС Росії та Білорусі Захід-2021, які пройшли у вересні 2021 року, були показані дії аеромобільних батальйонів, це аналог повітряної кавалерії і вони повинні були з'явитися у кожній дивізії ВДС (військово-десантних сил — Ред.). Ці мобільні сили становлять більшу загрозу, ніж ударна авіація, вважає експерт.

Також, на думку Парфенова, успіх в обороні лежить у час призначеної та проведеної мобілізації. Росіяни і звозять таку кількість батальйонно-тактичних груп, що їм доведеться мати справу з великою кількістю українських військових. Завданням сухопутних військ Росії може бути сковування ресурсів ЗСУ, щоб розпорошити сили в місці ймовірного удару. ЗСУ не знають, в якій ділянці можливий напад, тому не можна сказати, де краще сконцентрувати сили.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким буде великий напад РФ. Кремль має кілька варіантів вторгнення в Україну за північним, центральним і південним напрямками. Проте захоплення та окупація України Росією буде непростим завданням, на яке вплинуть погодні умови, міські бої, організація командування та управління, логістика, а також бойовий дух російських військ та українського населення. Щойно буде створено привід для нападу, ймовірно, будуть кібератаки з метою ослаблення систем військового командування та управління України, а також цивільних комунікацій та електричних мереж. Потім, ймовірно, розпочнуться операції з нанесенням повітряних і ракетних ударів по ВПС та системах ППО України. Після встановлення переваги в повітрі російські сухопутні війська будуть просуватися вперед, що передуються спеціальними операціями з метою подальшого ослаблення можливостей командування та управління та затримки мобілізації резервів шляхом проведення бомбардувань, вбивств і диверсій.