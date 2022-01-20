Во время затяжных выходных: с завода "Зоря"-"Машпроект" украли оборудование

На предприятии произошла кража из двух цехов одного корпуса. После происшествия на заводе решили изменить систему охрану.

На государственном предприятии "Зоря"-"Машпроект" произошла кража с порчей имущества дорогостоящего оборудования во время длительных выходных. Об этом сообщает пресс-служба завода.

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Указывается, что в двух цехах одного корпуса произошла кража с целью изъятия драгоценных металлов. От действий злоумышленников пострадало несколько единиц оборудования. На данный момент предприятию удалось возобновить часть из них. Сотрудники завода ведут работы по возобновлению других частей оборудования.

Как подчеркнули в предприятии, угрозы работы заводу нет, все производственные цели будут выполнены.

Злоумышленники обокрали "Зорю"-"Машпроект" в течении периода, когда на предприятии было несколько свободных от работы дней. Перерыв в работе решили сделать для экономии на энергоносителях. В январе на предприятиях ожидались затраты на уровне 150 млн гривен, а выходными планировалось сэкономить около 60 млн гривен.

О происшествии уведомили правоохранительные органы. Проводится досудебное расследование вместе с внутренним разбирательством о произошедшем. Во избежание подобных случаев в дальнейшем на заводе изменили систему охраны.

"Зоря"-"Машпроект" — это украинское предприятия, расположенное в Николаеве. Специализируется на производстве газовых турбин для морских суден, электроэнергетике и газопроводов. На предприятии работают около 13 тысяч человек.

Напомним, в Индии проводят испытания крупнейшего корабля флота с двигателями от "Заря"-"Машпроект". На нем устанавливают два газотурбинных агрегата М-36Е.

Также сообщалось, что "Зоря"-"Машпроект" начал разработку водородного двигателя за собственные средства.