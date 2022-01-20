Під час затяжних вихідних: із заводу "Зоря"-"Машпроект" викрали обладнання

На підприємстві сталася крадіжка з двох цехів одного корпусу. Після пригоди на заводі вирішили змінити систему охорони.

На державному підприємстві "Зоря"-"Машпроект" сталася крадіжка з псуванням майна дорогого обладнання під час тривалих вихідних. Про це повідомляє пресслужба заводу.

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Вказується, що в двох цехах одного корпусу сталася крадіжка з метою вилучення дорогоцінних металів. Від дій зловмисників постраждали кілька одиниць обладнання. Наразі підприємству вдалося відновити частину з них. Співробітники заводу ведуть роботи щодо відновлення інших частин обладнання.

Як наголосили в підприємстві, загрози роботі заводу немає, усі виробничі цілі будуть виконані.

Зловмисники обікрали "Зорю"-"Машпроект" протягом періоду, коли на підприємстві було кілька вільних від роботи днів. Перерву в роботі вирішили зробити для економії на енергоносіях. У січні на підприємствах очікувалися витрати на рівні 150 млн гривень, а вихідними планувалося заощадити майже 60 млн гривень.

Про подію повідомили правоохоронні органи. Проводиться досудове розслідування разом із внутрішнім розглядом про подію. Щоб уникнути подібних випадків, надалі на заводі змінили систему охорони.

"Зоря"-"Машпроект" — це українське підприємство, розташоване в Миколаєві. Спеціалізується на виробництві газових турбін для морських суден, електроенергетики та газопроводів. На підприємстві працює приблизно 13 тисяч людей.

Нагадаємо, в Індії проводять випробування найбільшого корабля флоту з двигунами від "Зоря"-"Машпроект". На ньому встановлюють два газотурбінні агрегати М-36Е.

Також повідомлялося, що "Зоря"-"Машпроект" розпочав розробку водневого двигуна за власні кошти.