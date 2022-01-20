Беспрецедентный уровень угрозы: Эстония увеличит расходы на оборону на 380 млн евро

В следующие три года планируется повышать финансирование для закупок боеприпасов, усиления погранохраны и гражданской обороны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала повышение расходов на оборону на 380 млн евро в ближайшие три года. Об этом сообщает BaltNews.

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По словам Каллас, напряженность в регионе достигла беспрецедентного уровня, поэтому правительство инициировало пакет предложений по укреплению обороны и безопасности в Эстонии. Одно из предложений — повысить расходы на оборону на 380 млн евро в ближайшие годы, чтобы быстрее и эффективнее реагировать на военные и гибридные угрозы.

Часть средств, по словам премьера, пойдет на закупку боеприпасов, усиления пограничной охраны, а также гражданской обороны. Определенная часть финансирования пойдет на невоенные разработки в сфере нацбезопасности.

"Вклад Эстонии в собственную безопасность на данном этапе должен возрасти. Мы много говорили о том, что наши планы по развитию национальной обороны носят долгосрочный характер. Так и есть, но в сегодняшней ситуации с безопасностью нам необходимо ускорить реализацию планов и повысить безопасность. Для этого требуется финансирование", — подчеркнула Каллас.

При этом она добавила, что на сегодняшний день прямой военной угрозы для Эстонии нет.

Оборонный бюджет Эстонии в 2022 году составляет 748 миллионов евро. Это на 103 миллиона евро больше, чем в 2021 году. Таким образом, военный бюджет страны составляет 2,31% прогнозируемого ВВП. В Минобороны заявляют, что это крупнейший военный бюджет в истории.

Напомним, Эстония заявила о готовности разместить на территории страны 5 тысяч бойцов НАТО из группы быстрого реагирования. Для этого эстонцы готовы построить нужную инфраструктуру. В Кремле на это отреагировали заявив, что это является доказательством, что нагнетает ситуацию не РФ, а Запад.