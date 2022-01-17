"Нагнетает не РФ": в Кремле отреагировали на готовность Эстонии разместить 5000 военных НАТО

По словам Дмитрия Пескова, просьба Эстонии и активность Швеции в Балтийском море — это поводы для обеспокоенности для Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива Эстонии усилить присутствие НАТО в регионе говорит о том, что нагнетает обстановку не Россия, а Запад. Об этом сообщает Интерфакс.

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По мнению Пескова, активность НАТО на восточном фланге, а также деятельность Швеции на Балтике говорит об усилении напряженности именно со стороны Запада.

"Что касается просьбы Эстонии и так далее о размещении дополнительных контингентов у себя на территории — это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей. И это и есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", — подчеркнул пресс-секретарь.

Отметим, что канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальма заявил о готовности принять на территории страны 5 тысяч военных быстрого реагирования НАТО. Их могут расположить вблизи города Тапа, где есть необходимая инфраструктура. По мнению Сальмы, это должно усилить Балтийский регион.

Напомним, Швеция перебросила войск на остров Готланд в ответ на маневры России в Балтийском море. В Минобороны Швеции заявили, что их действия связаны с напряженностью между РФ и Украиной, а также ухудшением отношений РФ с Альянсом.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Россия оставит свои войска на границе с Украиной в качестве предупредительной меры. Войска будут предотвращать "реальную угрозу" со стороны НАТО.