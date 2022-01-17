"Нагнітає не РФ": у Кремлі відреагували на готовність Естонії розмістити 5 000 військових НАТО

За словами Дмитра Пєскова, прохання Естонії та активність Швеції в Балтійському морі — це приводи для стурбованості для Москви.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива Естонії посилити присутність НАТО в регіоні говорить про те, що нагнітає ситуацію не Росія, а Захід. Про це повідомляє Інтерфакс.

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На думку Пєскова, активність НАТО на східному фланзі, а також діяльність Швеції на Балтиці свідчить про посилення напруженості саме з боку Заходу.

"Щодо прохання Естонії і так далі про розміщення додаткових контингентів у себе на території — це якраз і є доказом обґрунтованості наших стурбованостей. І це і є доказ того, що не ми є причиною нагнітання напруженості", — наголосив прессекретар.

Зазначимо, канцлер Міноборони Естонії Кусті Сальма заявив про готовність прийняти на території країни 5 тисяч військових швидкого реагування НАТО. Їх можуть розташувати поблизу міста Тапа, де є потрібна інфраструктура. На думку Сальма, це має посилити Балтійський регіон.

Нагадаємо, Швеція перекинула війська на острів Готланд у відповідь на маневри Росії в Балтійському морі. У Міноборони Швеції заявили, що їхні дії пов'язані з напруженістю між РФ та Україною, а також погіршенням відносин РФ з Альянсом.

Раніше Дмитро Пєсков заявляв, що Росія залишить свої війська на кордоні з Україною як запобіжний захід. Війська запобігатимуть "реальній загрозі" з боку НАТО.